De CEO a becario: El día en que Bill Gates fue parte del servicio al cliente en una startup

El regreso de Bill Gates al ecosistema emprendedor podría imaginarse desde un rol de cofundador o en una posición directiva de alto nivel; sin embargo, lo hizo como becario, en el área de servicio al cliente de Phia, startup fundada por su hija menor, Phoebe Gates y Sophia Kianni, amiga de dormitorio en la universidad.

En este contexto, Bill Gates hizo una publicación en LinkedIn en la que relata que por un día formó parte del equipo del servicio al cliente, para conocer de una forma cercana, lo qué piensan los usuarios.

A través de un video, padre e hija leen los comentarios que recibe la startup, misma en la que los usuarios agradecen haber encontrado prendas a un costo accesible.

Asimismo, el fundador de Microsoft, menciona en su publicación que la mejor manera de entender cómo funciona algo o donde puede haber un error, es acercarse con las personas que lo usan.

De manera que, hace una invitación a todos los consumidores a no dejar de compartir sus opiniones y con ello, mejorar la calidad de los productos.

Bill Gates y Phoebe Gates.Especial.

Phia, la startup creada por jóvenes apasionadas por la sustentabilidad

La idea de crear Phia surgió cuando Phoebe Gates y su amiga Sophia Kianni estudiaban en Stanford. Ambas con una visión empresarial y conocimientos en salud de la mujer y el medioambiente, juntas encontraron una oportunidad de mercado en algo que les apasionaba, la moda.

Phia se basa en más de 40,000 sitios web de moda y con el uso de la Inteligencia Artificial (IA), ofrece al usuario más de una opción para comprar una prenda en específico.

Sin embargo, esta no ha sido la primera idea de negocio que han tenido, ya que también pensaron en crear un tampón que monitorea las hormonas y el nivel de hierro.

El legado de Bill Gates

Una de las noticias que causó impacto, fue cuando el magnate declaró que sus hijos heredarán menos del 1% del patrimonio total. Esto se debe a que desea que sus herederos se desarrollen y aprendan por su cuenta.

Por ello, Phia no es el resultado de una inversión de Bill Gates, sino de la búsqueda de inversionistas. La startup comenzó con 100,000 dólares de Soma Capital. Pero tras una serie de rechazos, consiguió 500,000 dólares de inversores ángeles.

Actualmente, Phoebe Gates y su amiga Sophia Kianni, quienes acaban de concluir la universidad, emplean a cuatro personas enfocadas en la ingeniería, una directora de operaciones y una diseñadora. Cabe mencionar que todos los colaboradores tienen acciones de la startup.