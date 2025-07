Aumenta informalidad en negocios mexicanos

Los establecimientos económicos que operaron en informalidad aumentaron 1.7 puntos porcentuales entre el 2018 y 2023, mientras que en la misma proporción disminuyeron los formales.

Según los resultados definitivos de los Censos Económicos 2024 (CE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2023 el 64.3% de las unidades económicas eran informales, mientras que en el 2018 este porcentaje fue de 62.6 por ciento.

Durante la presentación del CE, se explicó que en el 2023 habían 5 millones 468,180 unidades económicas, de las que poco más de 3.5 millones se mantenían en la informalidad. Mientras que las formales pasaron de 37.4% en 2018 a 35.7% en 2018.

La informalidad sigue representando poco más del 60% de las unidades económicas y tuvo un incremento de 1.7 puntos porcentuales en comparación con 2018, lo que equivale a 500,000 unidades económicas más en esta condición”, puntualizó en conferencia la presidenta del Inegi, Graciela Márquez.

Igualmente, la participación de las unidades económicas en el empleo aumentó, al pasar de 18.9% en 2018 a 21.4% en 2023. Mientras que el personal ocupado en unidades formales se redujo en 2.5 puntos porcentuales, de 81.1% a 78.6%, respectivamente.

Una unidad económica informal ocupa a menos de cinco personas, no paga contribuciones a la seguridad social ni otras prestaciones, y no pertenece a una empresa con varias unidades económicas. Además, no tienen gastos ni pagos y no llevan una contabilidad formal.

De acuerdo con los Censos Económicos, en el país hay más de siete millones de unidades económicas, de las cuales 242,679 se sumaron en 2024.