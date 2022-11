“Necesario terminar con la productividad tóxica y tomar un break”: Penny Locaso

Solemos pensar que al trabajar más horas se logran hacer más cosas, lo cierto es que cuando estamos estresados y con una carga de trabajo difícilmente logramos concentrarnos, por ello es necesario tomar un break y poner en orden las ideas.

Penny Locaso, considerada la primera hacker de la felicidad, dijo que es necesario terminar con la productividad tóxica, que es la necesidad de trabajar constantemente y sentirse culpable por no estar haciendo algo.

En entrevista, durante su participación en INCmty, el evento de emprendimiento del Tec de Monterrey, dijo que es necesario tomarse un descanso, así la felicidad y el bienestar ayudarán a conducir la toma de decisiones.

“La gente que puede tomar un break y conectar con la naturaleza, aunque sea solo pisar el pasto, es de 20 a 40% más productiva”.

Precisó que la vida del emprendedor tiene estereotipos como el pensar que se debe trabajar 24/7; sin embargo, hacerlo no es sostenible y no ayuda a conseguir las metas.

“Como emprendedora, la cosa más valiosa que he hecho para mi estrés es priorizar y bloquear el tiempo que me doy para el cuidado propio; pasar tiempo haciendo yoga, convivir con mi familia, ello me ha ayudado a ser más productiva y que lo que haga tenga impacto”.

Penny también destacó que el sentirnos ocupados nos impide crecer. “La razón por la que la gente se siente tan apresurada y ocupada es porque el cerebro nunca descansa porque siempre está conectado, cuando pasa eso, el cerebro entra a la hiperestimulación y entre más pasa más estrés crónico se tiene”.

Por ello, para dejar de sentirse ocupado es necesario sacar esa palabra del vocabulario, empezar por dejar de utilizarla durante una semana y ver cómo cambia el comportamiento y la forma de relacionarse con los demás.

De acuerdo con la autora de Hacking Happinesses, la única manera de cuidar la salud mental es hacer que la salud mental sea la prioridad número uno. Una forma de hacerlo es no empezar el día con el celular y encontrar tiempo para a pagarlo, empezar por desconectarse aunque sea una hora al día.

En busca de la felicidad

Para Penny, la felicidad es diferente para cada persona, “la ciencia nos enseña que quienes son más felices son aquellos que son más diversos emocionalmente, quienes se dejan sentir todos los sentimientos, buenos o malos.

Precisó en que el éxito no es sinónimo de felicidad, pues uno de sus mentores era un emprendedor y medico exitoso, y a pesar de tenerlo todo un día se suicidó. “Ahí decidí cambiar mi vida y ser feliz, dejé mi carrera laborar de 17 años y empecé mi propia empresa con el propósito de ayudar a otros a encontrar la felicidad”.