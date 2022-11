Mujeres inversionistas: ¿Por qué hay pocas y cuál es la importancia de que aumente su participación?

A pesar de que las mujeres administran mejor las finanzas, sólo dos de cada 10 inversionistas en México son mujeres, y en promedio tienen dos años invirtiendo, revela un estudio realizado por GBM

¿Por qué son pocas las mujeres que invierten? Daniela Lascuráin cofundadora y directora de Operaciones de Zumma, plataforma de inversión para mujeres, dice que, de acuerdo a una entrevista realizada a 250 mujeres inversionistas, no comprender cómo funcionan las plataformas de inversión y desconfiar de sí mismas son las principales razones.

Quienes se animan a invertir y no logran entender cómo funcionan las aplicaciones terminan por dejar de usarla, pero también hay quienes tienen desconfianza en las plataformas y deciden no invertir.

“Hay un problema de confianzas en sí mismas para invertir, porque falta educación financiera y no se sienten acompañadas en el proceso, no tienen expertos a quienes acercarse para entender en qué deberían estar invirtiendo o simplemente no tienen el tiempo para hacerlo”, destaca la emprendedora.

Mujeres, buenas inversoras

Aunque las mujeres son mejores inversionistas porque piensan más a largo plazo, planean antes de ejecutar, toman decisiones más informadas y con menor riesgo, mucha veces, la falta de educación financiera hace que se endeuden con la tarjeta de crédito y los intereses crezcan, al grado de duplicar o triplicar la deuda

Sin embargo, cuando las mujeres planean sus finanzas y son conscientes en qué gastan el dinero aumentan sus ahorros 100%, ello las lleva a invertir y en un lapso de cinco años obtener el 100% de rendimientos.

¿En qué invierten? La respuesta varía de acuerdo a las metas que tengan en la vida y la situación actual. Daniela dice que las opciones más frecuentes son: educación (maestría), comprar un coche o casa, comenzar un negocio y en el caso de quienes tienen hijos, ahorrar para su educación.

¿Cómo incorporar a más mujeres?

Para incorporar a más mujeres se requiere terminar con el tabú de que al invertir se arriesga el dinero, si bien es cierto que se tiene un riesgo existen plataformas que lo disminuyen.

También es necesario terminar con la idea de que las inversiones son solo para los hombres y crear comunidades de mujeres que quieren tomar el control de sus finanzas.

“Hay muchas mujeres que están ahorrando y sí quieren hacer algo al respecto pero no saben bien como comenzar”.

¿Cómo empezar a invertir?

Por ello Daniela, Fernanda de la Colina y Marinella Pinate decidieron crear Zumma, startup de inversión que acompaña a las mujeres en el camino financiero. La plataforma ofrece un producto de planeación financiera, a fin de que conozcan cada mes en qué están gastando, en qué gastos pueden ahorrar y las mejores opciones para invertir.

Daniela precisó que cuando las mujeres conocen bien sus finanzas Una la plataforma les permite crear una meta, como irse de viaje o un fondo de emergencia o para el retiro. Dependiendo de la duración de la meta la plataforma ofrece un portafolio de inversión.

Las ganancias dependen de la meta y el perfil. Si la inversión es a corto plazo la plataforma ofrecerá inversiones de menor riesgo, como Cetes o algún producto financiero seguro.

También se genera interacción dentro de la plataforma, porque “hemos recibido puntos y recompensas por gastar dinero por medio de nuestras tarjetas de crédito y creemos que esto no debería ser solo por gastar; deberíamos ser recompensadas por estar ahorrando e invirtiendo”.

Por ejemplo, si una usuaria estuvo ahorrando en café o comida a domicilio, la plataforma recompensa regalando un par de cafés en alguno de los locales participantes.

La plataforma cuenta con 110 mujeres y fue reconocida como La mejor fintech de la noche durante el Money20/20 World Tour CDMX, lo cual le abrió la posibilidad de asistir a la edición de Estados Unidos, en Las Vegas y acceder a contactos e inversionistas para hacer crecer el negocio.