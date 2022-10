La publicidad en exterior sigue impactando, el resultado de la historia de Javier y Laura en espectaculares

“Laura, me quedé en el hotel para no manejar de noche”, fue la excusa con la que Javier buscó pedir perdón su novia Laura colocando espectaculares en la ciudad, donde le indicaba que ya “habían pagado media boda” y que había sido "un idiota", entre otras frases. Los anuncios fueron lanzados a inicios de octubre generando un debate en los ciudadanos sobre si Laura debía perdonarlo o no.

El suceso mantuvo a la expectativa de lo que ocurría, sobre todo cuando hace unos días, Laura emitió su respuesta, igualmente, a través de espectaculares. Para algunos fue una historia de amor tóxico y para otros una campaña para anunciar un producto, servicio, lanzamiento de películas, series, entre otros, ¿qué ocurría exactamente?

El 26 de octubre, la agencia de comunicación Montalvo, la encargada detrás de campañas publicitarias de marcas como Gandhi o Bachoco, reveló ser el autor detrás de los espectaculares con el fin de demostrar que la publicidad offline, la tradicional en las calles, no ha muerto y que las marcas deben tenerlo en cuenta si quieren llegar a más personas.

“Hace un tiempo vino JCDecaux México con un reto. Demostrar el poder del medio exterior y demostrar que se puede viralizar. Hoy sale al aire la tercera y última parte de la campaña #LaurayJavier con muy buenos resultados”, informó a través de su perfil de Facebook.

Con esto demostró que la publicidad en medios exteriores sigue siendo efectiva, a diferencia de lo que se podía creer, esto porque las marcas están invirtiendo más en redes sociales o medios digitales, donde se presume las personas pasan la mayor parte del tiempo, pero se deja de lado que los anuncios “a la antigua”, aún generan impacto y dan múltiples beneficios a las marcas.

“Para que la próxima en exponerse sea tu marca y no un infiel”, señala el anuncio de la tercera entrega de la campaña.

Aumenta inversión digital

Datos de Emplifi revelan que la inversión publicitaria en redes sociales ha crecido en un 19% interanual, lo que indica que las marcas destinan más recursos en las vías digitales para llegar a sus clientes, sobre todo con las nuevas generaciones.

Este cambio no es de extrañar considerando que las personas pasan, en promedio tres horas 20 minutos al día en estas plataformas, de acuerdo con Hootsuite. Instagram Facebook y TikTok, son los principales canales de audiencia y de publicidad.

Por ello, también se ha intensificado la colaboración con influencers, sobre todo los microinfuencers (con hasta 100,000 seguidores) los preferidos por el momento de las marcas y con los que pueden conectar mejor con la audiencia porque pueden crear comunidades de una forma diferente, se muestran más humanos y son más auténticos, los seguidores los ven como un amigo en quien pueden confiar para adquirir un producto o servicio.

Actualmente, en México hay más de 443,000 influencers, revela Influencity y anualmente, el sector crece 20%, que para los siguientes tres años, se espera generen 84,000 millones de dólares, indica Fuel your Brands

Toda esta situación ha derivado en una reducción en publicidad exterior como son los espectaculares, en el transporte público u otras vías impresas, cuando esto sigue siendo efectivo y Montalvo en colaboración con JCDecaux México, han demostrado que es posible y sigue siendo rentable, solo basta una adecuada estrategia de comunicación.

Para muchas marcas, la gente ya no consume la publicidad en radio, televisión o por la calle, pero en realidad, se sigue teniendo contacto con ello en todo momento, desde que se sale a la tienda a comprar algo, al ir en el camino al trabajo, al caminar por las calles de la ciudad, todo tiene alguna publicidad que si bien no somos conscientes de ello, sí influyen en nuestra persona y decisión de compra.

En 2021, la publicidad en exterior tuvo un crecimiento de 21% en comparación con 2020, cuando detonó la pandemia, lo que produjo reducción de anuncios en vallas, espectaculares y paradores de transporte público, indica PwC México. Este aumento representó 5,556 millones de pesos.

Al final, la elección del medio dependerá de las necesidades de la marca, el público meta y la intención del anuncio.