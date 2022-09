La industria restaurantera impulsa la recuperación económica: Tatiana Clouthier

El mercado restaurantero fue uno de los más más golpeado durante la pandemia, pero también fue de los primeros en innovar y buscar una solución para salir de la crisis, por ello los restaurantes son fundamentales en la recuperación económica, comentó Tatiana Clouthier, secretaria de Economía.

“El sector restaurantero fue uno de los primeros en innovar, porque se movieron a hacer las cosas de una manera diferente, por la necesidad, pero también lograron sacar la mayor creatividad posible y que hoy es parte del negocio que tenemos, apoyando la recuperación y entrando a un mercado nuevo”, destacó la secretaria durante su participación en la apertura Expo Restaurante que se lleva a cabo del 28 al 30 de septiembre en el World Trade Center Ciudad de México.

La mandataria recordó que durante la pandemia los restaurantes incrementaron el envío a domicilio y el uso de las plataformas de delivery, acciones que ya son bien recibidas por los mexicanos

“La industria restaurantera ha abierto un nuevo paradigma, en el mundo, no solamente en nuestro país para la recuperación económica”, precisó.

Además, han sabido adaptarse a las nuevas necesidades del consumidor, ahora, “el consumidor quiere saber de dónde viene el producto que está consumiendo (…) Tenemos una pesca maravillosa, una cantidad de productos importantes, que a veces por la competencia que se da de diferentes vertientes no tomamos ventajas de nuestros productos, que no vienen congelados, que el peso es el peso porque no es el peso más el hielo. Este es un gran momento para apoyar la industria restaurantera, difundir y promover lo que hacemos en nuestro país, la gran calidad e innovación”.

Un placer inaugurar #ExpoRestaurantes 2022; congrega a proveedores y empresas de la #industria #restaurantera que genera más de 2 millones de #empleos directos en México. Eventos así fortalecen uno de los sectores más activos de nuestro país. Por supuesto la seguiremos apoyando. pic.twitter.com/134iFuD66g — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) September 28, 2022

Detalló que México tiene una de las cocinas más ricas del mundo y que los chefs han logrado mezclar los sabores y productos y darles un valor agregados, “donde el límite es la imaginación. Toda esta creatividad que estaba, no digo escondida, sino aparentemente guardada, salió a flote con la pandemia y hoy tenemos esta posibilidad de estar, en los 21 años de esta exposición”.

Recordó que en una plática en Italia, surgió el interés de aprender del servicio que ofrece México, que es único a nivel internacional.

También detalló que la industria genera 2.1 millones de empleos directo y representa el 12.2% de los negocios del país, asimismo, las mujeres y los jóvenes tiene una gran participación.

En ello coincidió Nathalie Desplas, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien dijo que “la gastronomía es uno de los principales atractivos de cualquier destino y cada vez una motivación más esencial y primordial del turista que viene a la entidad”, pues anteriormente la gastronomía era parte de los cinco motivos de destino y ahora es los primeros.