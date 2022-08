Innovar o morir: Importancia de la innovación en el modelo de negocio

Aferrarse a un modelo de negocio y creer que no se requiere innovar pone a las empresas en riesgo, sobre todo ante la digitalización acelerada que se ha vivido en los últimos años.

Existen diversas empresas que fueron pioneras en su área, pero ante la falta de la innovación se fueron rezagando, incluso desaparecieron. Ejemplo de ello es Kodak, empresa que lideró el mercado de fotografía, y ante la negativa de migrar a la fotografía digital y creer que esta no desplazaría a lo análogo perdió su posición en el mercado.

Otro ejemplo muy conocido es Blockbuster, una cadena de tiendas de renta y venta de VHS y DVD que desapareció hace una década al no apostar por el servicio de streaming, mercado que ahora encabeza Netflix.

Importancia de la innovación

Innovar en el modelo de negocios es clave para continuar en el mercado, sobre todo después de la pandemia, pues varios negocios tuvieron que transformarse para afrontar los retos económicos y las exigencias de los clientes.

De hecho, un pensamiento innovador puede ayudar a los emprendedores a predecir el mercado y mantenerse al día en las necesidades de los clientes.

“Innovar al diseñar un modelo de negocios te permitirá estar un paso adelante de tu competencia, pues si en el futuro surge algún modelo de negocio nuevo al cual tu empresa pueda adaptarse, tendrás un camino ya recorrido y no iniciarás de cero”, detalla la Universidad Anáhuac.

Un modelo de negocios innovador también permite usar la tecnología para hacer más eficientes productos y ofrecer nuevos servicios, sobre todo ahorrar costos y tiempo, porque permite ser más sostenible y anticiparse a los retos.

Un estudio realizado por PA Consulting Group señala que 66% de las organizaciones no sobreviviría sin innovación y que el 76% no se sienten completamente seguras de tener las habilidades y actividades que necesitan para ser innovadoras. Además, tres de cada 10 empresas no ha realizado cambio en el enfoque de innovación.

Tipos de innovación

Existen diversos tipos de innovación, seleccionar el mejor dependerá de las necesidades y objetivos del negocio. Por ejemplo, la innovación en el modelo de negocios tiene como objetivo principal mejorar el valor del producto o servicio, lo cual se puede logar con el uso de la tecnología.

También existe la innovación disruptiva, “no altera el orden de algo ya establecido, pero sí brinda una novedad de acuerdo con la época en la que se encuentra y encaja perfecto con las necesidades que surgen en una audiencia”, destaca Hubspot.

Asimismo, la innovación en procesos ayuda a replantear los pasos en la cadena productiva de la compañía, permitiendo ahorrar tiempo y dinero, incluso se puede diseñar un proceso que sea sostenible, lo cual permite ser más atractivo para los consumidores.

La innovación en los productos es de las más conocidas e implementadas, pues consiste en rediseñar un producto o mejorarlo. “Puedes aplicar cambios en el empaquetado e incluir nuevos ingredientes, componentes o funciones: todo con la intención de reinventarte, atraer a nuevos clientes y diferenciarte de tus competidores”.

Por último está la innovación en la atención al cliente, la cual se ha intensificado después de la pandemia, debido a que los consumidores cada vez se vuelven más exigentes y piden un acercamiento más directo y constante con las marcas. Apuesta por diversos canales de comunicación y acercamiento con los consumidores.

La innovación puede implementarse en el ADN del negocio, para ello se requiere una cultura empresarial basada en la innovación liderada por el emprendedor y que permeé en toda la organización.