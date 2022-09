El liderazgo debe ir más allá de hacer dinero y aportar cosas valiosas al mundo: Nick Tran

Los líderes en las empresas ¿deben enfocarse en solo hacer dinero o contribuir tanto al negocio como la sociedad? Para Nick Tran, ex jefe Global de Marketing en TikTok, la respuesta está en aportar para hacer crecer a todos, tanto empresa, como sociedad y mundo, no solo pensar en la parte económica, aunque esto le haya costado el empleo en la empresa de la famosa red social.

Nick Tran llegó a TikTok cuando se tenían menos de 100 millones de usuarios y por su labor, al día que se marchó, aumentó la cifra a más de 1,000 millones; sin embargo, al querer crear estrategias que no se enfocaran solo en usar entretenimiento para generar dinero, sino dar contenidos educativos o de ayuda que tambi1én monetizarán, la respuesta que obtuvo fue su despido.

"Cuando llegas al grado que millones de personas te siguen, llega una responsabilidad de hacer diferente las cosas, de tratar de hacer el bien, no solo por la marca, sino por la sociedad en conjunto y yo me di cuenta de ello, pero el liderazgo de ese momento era querer seguir haciendo dinero. Creo que el dinero es importante, pero cuando te das cuenta de que el impacto que tienes puede ser mucho mayor, tienes que ver qué hacer mucho más allá de hacer dinero”, narró durante su participación en el encuentro de becarios México Siglo XXI, organizado por Fundación Telmex-Telcel.

“Porque me despidieron” fue la razón por la que dejó TikTok, ya que su ideal era crear contenido como de cocina, CV en la red social para encontrar empleo o una iniciativa LoveChain, para que la gente pudiera acceder a blockchain, pero para el CEO eso no fue importante, puesto que el enfoque era seguir con el área de entretenimiento y generar así más dinero.

Para Tran, ver solo gente bailar, a comediantes, haciendo cosas chistosas o desafíos, por ejemplo, no añade valor la vida ni a la sociedad, de ahí que quería hacer cosas mejores.

“Al final uno tiene que ser fiel a sus valores, su misión y su vida. Por eso, si te despiden por hacer algo en lo que crees, felicidades de haber sido despedido”, resaltó.

Generar cambios

Tran, reconocido entre los mejores lideres de marketing en el mundo e incluso nominado a los premios Emmy, señaló que el generar cambios positivo impacta a nivel nacional. Por ejemplo, los algoritmos de China con las redes sociales van más enfocados a temas de educación como matemáticas, ingeniera química o ciencia, situación diferente en otros países, por ello la preocupación de seguir aportando contenidos de valor. “Si hiciéramos cosas más valiosas, seríamos mucho mejores”

Esto es algo que también busca concientizar con los influencers, ya que cada vez más personas buscan serlo porque generan altas cantidades de dinero, pero lo que no ven es que no crean ganancias solo para ellos, hacen crecer a las plataformas y no van al ritmo que le dan dinero a las empresas.

“Hay que generar un cambio porque así solo haces crecer a las redes, pero tú no creces como tal”.

Una plataforma bien utilizada puede inspirar a la gente a aprender, a hacer el bien y crecer, algo que las sociedades necesitan actualmente. De ahí la importancia de cambiar la forma de ver las cosas, de crear y consumir.

Personas vs tecnología

Crear un impacto positivo a través de contenidos o acciones no es lo único que Tran considera importante cambiar en los líderes, también hay que aprender a ser mejores personas porque de esto dependerán las carreras del futuro, no solo de aspectos tecnológicos.

Al respecto, resaltó la importancia de trabajar en mejorar la comunicación, ser empáticos, fiel a los valores, definir la misión personal y contribuir a la sociedad.

Aunque en el futuro la tecnología predomine, dijo, no hay que enfocarse solo en eso porque eso no va a dominar. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial es útil, permite automatizar y mucho más, pero si se aprende a ser mejor ser humano, se puede usar esta tecnología para lograr cosas diferentes.

“Hay mucha gente mala que usa la tecnología para dañar o controlar, por eso necesitamos enseñar a ser mejores y mejores contribuyentes a la sociedad”.

Para esto, es importante comenzar cambiando los ejemplos a seguir, es decir, no dejarse llevar modelos que se tienen en un pedestal, lo mejor es tener mentores.

“Tu mejor socio y aliado del mundo será tu comunidad, tus iguales. Rodéate de personas que te complementen, que cubran tus puntos ciegos porque trabajarás mejor que por tu cuenta”.

Ante esta misión, Tran actualmente es miembro de la clase 2002 del Henry Crown Fellowship Program que forma parte de la red de liderazgo global en el Instituto Aspen, cuyo objetivo es desarrollar a la siguiente generación de líderes con espíritu comunitario, brindándole la herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del liderazgo empresarial del siglo XXI.

“No me interesan los títulos o el dinero para tener éxito, yo quiero estar con más personas por eso quiero ser profesor. Mientras más pueda escalar mi aprendizaje e impactar en las personas, eso es muestra de mi éxito, no es lo que yo logro. Solo soy una persona pero sí puedo influir en cientos de miles de personas habré dicho ‘viví una vida plena’”, finalizó.