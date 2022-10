Conoce a los mexicanos ganadores del EY Entrepreneur Of The Year 2022

La pandemia, los desafíos geopolíticos y el impacto de la crisis climática no han detenido el emprendimiento mexicano, por ello EY, la firma de servicios profesionales de auditoría y consultoría reconoció el talento empresarial de los mexicanos que siempre encuentran la manera de crear un mundo mejor.

Este año participaron en la convocatoria de EY Entrepreneur Of The Year México 31 líderes de 23 empresas ubicadas en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, que en conjunto generan más de 1,800 puestos de trabajo y más de 3,000 millones de pesos en ventas.

“Estos visionarios son algunos de los hombres y las mujeres que han dado vuelta a la crisis y han emergido llenos de determinación y nuevas soluciones para hacer frente a los retos más demandantes, dinamizar la economía, crear fuentes de trabajo y generar un impacto positivo para nuestro país”, destacó Guadalupe Castañeda, socia directora del programa EY Entrepreneur Of The Year México

El premio se realiza a nivel global en más de 60 países y más de 145 ciudades. Cada año se reúnen en Mónaco los ganadores de cada país para ingresar al Salón de la Fama de EY World Entrepreneur Of The Year y contender por el título de World Entrepreneur Of The Year.

"Desde hace más de 10 años, abrazamos el compromiso de acompañar a los líderes que apuestan por sus sueños para generar fuentes de empleo, mantener el pulso de la economía, dar forma a la innovación e iluminar el camino hacia el futuro". - Victor Soule, CEO de EY México

Emprendedor del año

El ganador nacional del Ganador Nacional de EY Entrepreneur Of The Year 2022 México es Agustín Coppel, presidente y director general de Grupo Coppel, mexicana fundada en 1941.

La empresa cuentas con más de 1,000 puntos de venta en México, Brasil y Argentina y ha impulsado una oferta omnicanal y de servicios financieros para las necesidades de los clientes.

Agustín Coppel represente a México en EY World Entrepreneur Of The Year 2023, el cual tendrá lugar en Mónaco y congregará a los emprendedores ganadores de más de 60 países donde EY lleva a cabo este programa.

En Expansión

En la categoría En Expansión fue reconocido Caio Zapata, director general de Énestas, empresa de gas natural.

Caio fundó Énestas en 2015 con el objetivo de proveer canales de acceso a las materias primas y los combustibles que las compañías necesitan para desarrollarse. A través de la construcción de terminales o estaciones, la comercialización de insumos y la gestión logística, contribuye al crecimiento de cualquier organización.

En Aceleración

Fernando Padilla, fundador de Pretmex fue reconocido en la categoría En Aleración. La fintech fue creada en el 2007 y se enfoca en resolver las necesidades de financiamiento de las empresas, principalmente las pymes, de manera digital y personalizada. También crea diferentes soluciones para atender las inquietudes de sus clientes y fondeadores.

En Desarrollo

El ganador de esta categoría es Juan José Mora, CEO y fundador de Atlantia Search, un marketplace enfocado a la investigación de mercado creado en 2012.

Desde la fecha la startup se ha convertido en uno de los más importantes marketplaces de consumer insights en América Latina ya que ayuda a las compañías a entender mejor a sus consumidores, marcas, precios, productos y ubicaciones. Sus 60 profesionales combinan tecnologías como Inteligencia Artificial y Big Data para alcanzar el índice de satisfacción más alto.

Emprendimiento emergente

El galardón en la categoría de Emprendedor Emergente fue para Gustavo García, fundador de Skye Group en 2010, empresa dedicada a brindar servicios de consultoría y desarrollar innovación aplicada para la aprobación de ideas, el desarrollo de productos, la validación de conceptos y el lanzamiento de startups.

El equipo de Skye Group está compuesto por 17 profesionales que desarrollan herramientas tecnológicas para impulsar la transformación de las compañías.

Impacto Social

Regina Espinoza Athié, cofundadora de Cuéntame, empresa creada en el 2018, con el propósito de transformar la forma en que las empresas abordan la salud mental. Hoy se ha convertido en una plataforma que identifica, previene y resuelve riesgos psicosociales.

A través de Cuéntame, los colaboradores encuentran herramientas para su bienestar y las organizaciones acceden a datos que les permiten medir la amenaza de burnout, cumplir con las regulaciones y reducir la rotación.

Toda una vida

El reconocimiento en esta categoría fue para Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Kimberly-Clark México, por toda una vida de compromiso, toda una vida de éxito y toda una vida de esfuerzo. “Su trayectoria, liderazgo y ejemplo son la esperanza de un mundo mejor y más justo”.

Mención honorifica

Bertha González, cofundadora y CEO de Casa Dragones recibió una mención honorifica por su dedicación y esfuerzo en el desarrollo y el crecimiento de una industria tequilera que dé identidad a nuestro país.