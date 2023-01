¿Como vencer el botón de saltar publicidad? Consejos para anunciar tu marca

Si hay un enemigo común de las personas en todas las páginas web y sobre todo en videos, es la publicidad que aparece de repente al estar consumiendo algún contenido, por lo que la opción de saltarla es lo más valorado y lo que ha provocado que el botón de saltar publicidad (skip ad) sea el más apretado en el mundo digital. Ante esto, ¿cómo deben trabajar las marcas para anunciarse sin que genere molestia?

Luis Gaitán, CEO y fundador creativo de Pure. Creative Chemistry, laboratorio que incuba y acelera el crecimiento de compañías con ideas emergentes, explicó que el botón skip ad es el más seleccionado sin importar en que portales se esté, porque las personas no gustan de consumir publicidad como la que por años se ha creado. Esto representa un desafío para las marcas que deben redoblar esfuerzos para combatir la publicidad y en cambio, generar contenido.

“Hace años, la inversión publicitaria se concentraba en los medios masivos, pero en los últimos años, internet se ha vuelto el medio de todos los medios porque es audio, visual, interactivo, de respuesta directa, combina todas las necesidades y aunque la televisión sigue siendo muy poderosa, internet es el segundo medio más importante por conversión. Ahí es dónde se debe trabajar más”, explicó en entrevista con El Economista.

Detalló que anteriormente, la inversión que se requería en publicidad era muy alta, lo que dejaba en desventaja a algunas organizaciones por la falta de recursos como las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero con el avance tecnológico, los costos de las estrategias hoy se reducen en gran medida porque se puede tener una campaña con solo hacer tweets o diseñando el contenido indicado para el público.

Pymes deben ser David’s

Las pymes siempre han estado en desventaja para invertir en publicidad porque anteriormente necesitan miles de pesos para que la radio, televisión o periódicos los anunciará, pero hoy tienen una importante área de oportunidad, lo que puede convertirlas en David’s que vencen a los Goliats (empresas de gran tamaño).

“Es como la pelea ente David y Goliat, donde las pymes pueden ser ese David y meterle un montón de patadas a Goliat que antes era invencible pero que eso hoy ya cambió, están en un momento crucial para crecer”.

Gaitán señaló que para lograr una adecuada estrategia publicitaria y que las pymes crezcan sin requerir de grandes inversiones económicas, deben trabajar en dos aspectos: ganas y curiosidad.

“No dependes de un gran presupuesto para hacer un gran trabajo de marketing, hoy día con lo digital, puedes lograr loe mejores resultados para tu negocio. Solo debes tener las ganas de hacerlo y explotar la creatividad en contenido y vías de difusión”.

Tendencias de marketing

Gaitán mencionó que por cada peso invertido en publicidad, se obtienen 17 pesos de retorno, pero para que esto sea realmente efectivo y la empresa crezca, hay que realizar estrategias bien dirigidas, personalizadas y tomando en cuentan las tendencias que muestra el sector.

En este sentido, indicó, primero destaca aprender a acercar lo que es la marca a las personas sin que huela a publicidad para evitar el "skip".

Asimismo, el sector ha evolucionado entendiendo cómo es la sociedad, por lo que se están dejando de lado los estereotipos publicitarios.

“Ya no estamos hablando de quienes tienen más capacidad económica vs. los que tienen capacidad más castigada, también hay una cuestión de igualdad, diversidad y representación porque por muchos años, la publicidad retrataba todo menos a mexicanos, y también se destaca el acceso a la tecnología. Al tener acceso a un smartphone, abre una importante oportunidad para conectar”.

Otro recurso que se ha utilizado en los últimos años, sobretodo durante la pandemia que seguirá en auge es alianzas con influencers, pero específicamente con los microinfluencers, los que tienen menores seguidores pero son especialistas en sus áreas y orientan de una mejor forma. Para las pymes, adoptar estrategias con microinflcuencers puede resultar benéfico dependiendo los intereses que se tengan.

Premios IAB

Para conocer más sobre lo que están haciendo las mentes creativas publicitarias en México y quienes ya implementan las tendencias antes descritas, se llevarán a cabo los premios IAB MIXX 2023 que este año cumplen su edición número 15 y que reconoce a las mejores piezas de publicidad digital y marketing en el país.

En esta edición, Gaitán fungirá como vicepresidente del jurado calificador, el cual estará liderado por Juanita Anaya, vicepresidenta de productos de crédito en American Express México.

“Lo que esperamos es ser sorprendiendo, siempre buscamos sorpresas, frescas, nuevas en cada propuesta, que haya más David’s aunque los Goliats también pueden hacer un trabajo increíble. Para mí, uno de los criterios que siempre me mueve es ver trabajos o ideas que me den envidia, que las vea y diga ‘esto es genial, cómo no se me ocurrió hacerlo, me hubiera encantado hacer algo así’ y que esto sirva de inspiración para seguir trabajando”, indicó Gaitán.

Para esta edición, los interesados en participar tendrán hasta el 3 de febrero para inscribirse en la primera etapa; del 4 al 3 de marzo par la segunda fase y del 4 al 31 de marzo para las inscripciones tardías. Posteriormente se llevará a cabo un workshop y tras evaluar a los candidatos, se dará a conocer a los ganadores el 1 de junio.

“Hemos tenido casos destacados de empresas pymes en temas tan diversos y es lo que queremos, que sigan creciendo”, resaltó Gabriel Richard, director general de IAB.

Para consultar las bases de participación, se puede ingresar al portal de la IAB en https://premiosiabmixx.mx/2023/