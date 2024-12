4 rituales de fin de año para los líderes

El fin de año es una época de celebración y compartir con los seres queridos, pero también es una de las temporadas de mayor presión laboral, pues se entregan los resultados del año y se planean las perspectivas del siguiente. Ante este panorama los líderes requieren ponen atención en su bienestar y en el de los colaboradores.

Para tener un buen cierre de años e iniciar el 2025 con la mejor actitud, los líderes pueden hacer una serie de rituales que les ayudará a conectar con su interior y con los colaboradores.

De hecho, el 59% de los trabajadores señala que sus jefes no muestran suficiente aprecio por su trabajo, lo que repercute en los colaboradores, debido a que no se sienten valorados, por ello el último mes del año es buen momento para agradecer al talento, aunque esto no debe ser solo en diciembre.

Los rituales

Estos son algunos de los rituales que puedes poner en práctica para tener un buen cierre de año y conectar con los colaboradores.

»1. Reunión de reconocimiento

Un buen ritual es tener una sesión con los colaboradores, puede ser fuera del trabajo para dejar de lado el ambiente laboral, pero si no es posible puedes destinar un par de horas en la oficina para reunirte con los trabajadores.

El objetivo de esta reunión es reconocer los logros de los colaboradores e invitarlos a hacer lo mismo con sus compañeros. Puedes pedirles que asistan a la reunión con algunas notas de elogio para el equipo, donde se destaque el trabajo y áreas de oportunidad. También puedes invitarlos a reflexionar sobre el impacto que sus buenas acciones han tenido sobre los demás.

De acuerdo con Deloitte, el 54% de los trabajadores se siente reconocido con un “gracias” verbal y prefiere oportunidades de crecimiento como agradecimiento a uno monetario.

» 2. Planificar, establecer metas y poner límites

Si bien, el fin de año se carga de trabajo, apuesta por planificar y crear metas alcanzables, a fin de que todos entreguen resultados a tiempo y tengan tiempo para pasar con la familia.

Trabaja en delegar actividades, pero no sobrecargues el trabajo en un solo colaborador o un área, en este punto la flexibilidad es importante, sobre todo después de la pandemia. Apuesta por trabajar en línea y bajo objetivos.

También es importante que como líder respetes los horarios personales y ponga límites. Por ejemplo, definir que en Navidad y año nuevo no se trabajará y sólo si existe alguna urgencia se tratará ese tema en particular.

» 3. Análisis personal

Este ritual es más personal, pues es importante que los líderes hagan un análisis propio, tanto de su gestión como de sus logros personales. Es momento de hacer una evaluación y determinar si se cumplieron con los propósitos planteados a inicio de año.

También es importante analizar si el liderazgo fue el correcto y conocer la visión que tienen los colaboradores de ti, para ello puedes invitarlos a compartir su visión de la empresa y la gestión de este año, y recomendaciones a mejorar, lo ideal es que sea de forma anónima.

» 4. Trabaja en tus hábitos saludables

Estar al frente de una compañía y dirigir a un equipo puede ser absorbente y llevarte a descuidar tu salud, por ello el fin de año es una buena oportunidad para hacer una retrospectiva y volver a iniciar, establecer objetivos más saludables y apostar por tu salud.

Un mal descanso, la falta de ejercicio y una mala alimentación puede llevar al líder a caer en burnout, y afectar en la labor de los colaboradore, de hecho, un estudio realizado por Gallup encontró que el 70% de los trabajadores atribuye los bajos niveles de compromiso a una gestión deficiente del talento.

Por ello es una buena oportunidad para apostar por crear hábitos más saludables como mejorar la alimentación y hacer ejercicio, pues está comprobado que estas actividades ayudan al rendimiento y concentración.