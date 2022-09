3 cursos que necesita tu pyme para potenciar tus ventas

Vender no es una labor sencilla, se deben tener aptitudes desde la comunicación, convencimiento y la atención a cliente, así como el desarrollo de una estrategia eficaz, pero ¿cómo crearla?, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta?, ¿qué no se debe hacer? La búsqueda a estas respuestas puede ser complicada si no se sabe con quien asesorarse.

Para revertir esto, la Secretaría de Economía, a través de la plataforma Mipymes.mx, ofrece cursos de capacitación gratuitos en línea para que los pequeños empresarios y nuevos emprendedores, aprendan las mejores técnicas de venta de la mano de especialistas que han revolucionado el mercado en diferentes ámbitos.

La plataforma que fue lanzada en 2020 con el objetivo de impulsar al sector empresarial para que crezca, así como coadyuvar a la internacionalización, ofrece webinars, materiales y cursos para aprender a desarrollar mejor la estrategia del negocio. En relación a las ventas, las mipymes pueden acceder a los siguientes:

Aprende a vender contando historias

Es impartido por Incubadora UVM y parte del contenido que se encontrará es cambiar la forma tradicional de venta anunciando solo un producto, para apelar a las emociones y generar vínculos con las personas a través de historias como ocurre con la técnica de story telling.

Cuando las marcas se muestran más humanas y cercanas, como se logra al contar historias, los clientes se identifican más y aumenta su conexión con la marca, lo que se traduce en más ventas.

Los 5 básicos del marketing digital que debes seguir en tu negocio

Con la aceleradora digital de negocios de Sección Amarilla, se aprenderán técnicas para vender utilizando redes sociales, trasladar la tienda a los celulares de los clientes, cómo conocer alas personas a pesar de no tenerlos en forma presencial.

También podrán saber cómo sumarse a tiendas en línea, propias o existentes y los recursos visuales que mas funcionan, tales como fotografías o videos.

¿Cómo identificar las necesidades de consumidor?

Clip se suma a los cursos para enseñar a los emprendedores sobre la mejor forma de comprender a los clientes, cómo mejorar su atención, incorporar sus necesidades en la estrategia del negocio y la mejor forma de crear relaciones a largo plazo.

Al final se podrán personalizar las experiencias y a su vez, tener un mejor registro de ventas.

Algunos de los cursos están abiertos, pero otros requieren registro donde se indiquen datos personales básicos como nombre, correo y ciudad.