Waller ve recortes de tasas en el corto plazo

Christopher Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed), redobló ayer 28 de agosto, su llamado a bajar el costo de endeudamiento a corto plazo en Estados Unidos (EU), afirmando que apoyará un recorte de las tasas en septiembre y más reducciones en los próximos tres a seis meses para evitar que el mercado laboral se desplome.

“Basándome en lo que sé hoy, apoyaría un recorte de 25 puntos base” en la reunión del 16-17 de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) dijo Waller en el Club Económico de Miami.

“Aunque hay indicios de un debilitamiento del mercado laboral, me preocupa que las condiciones puedan deteriorarse aún más y con bastante rapidez, y creo que es importante que el FOMC no espere hasta que tal deterioro esté en marcha y corra el riesgo de quedarse atrás”, señaló.

Waller no cree que sea necesario un recorte de tasas mayor de lo habitual el mes que viene, aunque destacó que esa opinión podría cambiar si el informe de empleo de agosto del Departamento de Trabajo, que se publicará hoy, apunta a un debilitamiento sustancial de la economía, y la inflación sigue bien contenida.

Sin embargo, dijo que “ha llegado el momento de relajar la política monetaria y llevarla a una postura más neutral”.