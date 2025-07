Waller, dispuesto a dirigir la Fed, si Trump se lo pide

Chris Waller, gobernador de la Reserva Federal (Fed) y partidario de un recorte inmediato de las tasas de interés, aseguró este viernes que aceptaría el cargo al frente del banco central de Estados Unidos si se lo pide el presidente, Donald Trump, pero que por el momento éste no se ha puesto en contacto con él al respecto.

“En el 2019 el Presidente se puso en contacto conmigo y me dijo: ‘¿Servirías?’ Y yo dije que sí”, dijo Waller a Bloomberg Television, refiriéndose al nombramiento de Trump como miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. “Si el Presidente se pusiera en contacto conmigo y me dijera: ‘Quiero que sirvas’, lo haría. Pero no se ha puesto en contacto conmigo”.

Trump ha lanzado un aluvión de críticas casi diarias al presidente de la Fed, Jerome Powell, por la reticencia del banco central a recortar las tasas debido a la preocupación de que las políticas comerciales y arancelarias de la administración aumenten la inflación.

Waller está a favor de un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed del 29 al 30 de julio porque cree que los aranceles probablemente tendrán un impacto limitado en la inflación, y le preocupa que la economía y la contratación en el sector privado estén empezando a ralentizarse.

Aunque la tasa de desempleo es baja, Waller dijo que los datos subyacentes “no indican un mercado laboral del sector privado muy saludable”, y la Fed debería “adelantarse” a una posible desaceleración de la contratación.

Se espera que el banco central estadounidense mantenga estable su tasa de interés de referencia en el rango del 4.25-4.50% en su próxima reunión. Sólo Waller y otra persona nombrada por Trump, la vicepresidenta de Supervisión de la Fed, Michelle Bowman, están a favor de un recorte tan pronto, aunque ocho de sus colegas han indicado que podría producirse una reducción de la tasa de interés oficial en septiembre.

Waller, quien ha dicho que su postura sobre las tasas “no es política”, ha recibido el crédito de los economistas por presentar argumentos convincentes a favor de unos réditos más bajos, incluso cuando los funcionarios de la administración han tratado de amplificar la presión sobre Powell por los sobrecostos en una renovación de la sede de la Fed.

Trump, quien considera que las tasas deberían reducirse a niveles más acordes con una recesión, ha dicho en repetidas ocasiones que Powell debería dimitir.