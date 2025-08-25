Ventas de viviendas nuevas en EU caen en julio; se revisan al alza las de junio

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en julio tras una fuerte revisión al alza de las del mes anterior, y la tendencia general siguió siendo coherente con un mercado inmobiliario que lucha en un entorno de tasas hipotecarias altas.

Las unidades vendidas de viviendas nuevas cayeron un 0.6%, a una tasa anualizada desestacionalizada de 652,000 unidades, el mes pasado, informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de junio se elevó a 656,000 unidades, frente a las 627,000 registradas previamente.

Economistas encuestados por Reuters proyectaban que las ventas de viviendas nuevas, que representan más del 10% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, aumentarían a una tasa de 630,000 unidades.

Las ventas de casas nuevas, que se contabilizan a la firma de un contrato, son volátiles mes a mes y están sujetas a grandes revisiones.

En julio habían bajado un 8.2% interanual.