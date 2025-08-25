Lectura 1:00 min
Ventas de viviendas nuevas en EU caen en julio; se revisan al alza las de junio
Las unidades vendidas de viviendas nuevas cayeron un 0.6%, a una tasa anualizada desestacionalizada de 652,000 unidades, el mes pasado, informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.
Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron en julio tras una fuerte revisión al alza de las del mes anterior, y la tendencia general siguió siendo coherente con un mercado inmobiliario que lucha en un entorno de tasas hipotecarias altas.
Las unidades vendidas de viviendas nuevas cayeron un 0.6%, a una tasa anualizada desestacionalizada de 652,000 unidades, el mes pasado, informó el lunes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas de junio se elevó a 656,000 unidades, frente a las 627,000 registradas previamente.
Economistas encuestados por Reuters proyectaban que las ventas de viviendas nuevas, que representan más del 10% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, aumentarían a una tasa de 630,000 unidades.
Las ventas de casas nuevas, que se contabilizan a la firma de un contrato, son volátiles mes a mes y están sujetas a grandes revisiones.
En julio habían bajado un 8.2% interanual.