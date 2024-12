Trumpenomics y su impacto en México vía tasas, inflación y retorno de migrantes

La propuesta del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump para aplicar aranceles a productos mexicanos así como la expectativa de que dirigirá una política fiscal expansiva, alimenta el riesgo de una inflación presionada al alza, coincidieron analistas del Peterson Institute of International Economics (PIIE), el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF por su sigla en inglés).

En Banco de México consideran que es muy temprano para medir el riesgo porque no se saben detalles como los sectores en los que se aplicarían los aranceles o qué tan permanentes pueden ser.

Sin embargo, la decana de la Junta de Gobierno, Irene Espinosa, accedió a explicar en entrevista que “intuitivamente se puede asumir que romperían el libre comercio y se dejarían de generar ventajas comparativas y generen mayores costos”.

“Sería aventurado un pronunciamiento público y oficial , y en cuanto se tenga más información más cierta sobre cuáles serán estas políticas, se incorporará en análisis prospectivos,” dijo.

De acuerdo con el Peterson Institute of International Economics (PIIE) el alza de las tarifas a productos de importación, así como el efecto de las políticas antiinmigrante ilegal, tenderán a encarecer el precio final de productos en aquel país.

Subirán los precios al reducirse la cantidad de productos a disposición del consumidor, lo que obligadamente llevará al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC por su sigla en inglés) a modificar su ciclo de flexibilización de la tasa.

La banquera central admitó que para 2025, las expectativas sobre recortes de tasas para Estados Unidos se redujeron a 4 para el próximo año, cuando estaban en ocho.

“Este ajuste incorpora expectativa combinada de una política proteccionista, con aplicación de aranceles y una fiscal expansionista”, agregó.

Fed forzada a abandonar recortes

Al interior del análisis titulado How Will Trumponomics work out/ ¿Cómo funcionará la economía Trump? Expertos del PIIE explicaron que un panorama negativo para la inflación podría orillar a la Fed a abandonar los recortes en aras de respetar su objetivo.

“La gran pregunta es si Trump puede obligar a la Reserva Federal a abandonar su mandato y mantener tasas bajas ante una inflación más alta. El presidente Jerome Powell ha dejado claro que sigue comprometido con el mandato y con permanecer en la Fed como presidente hasta que expire su mandato en mayo de 2026, aunque su responsabilidad como miembro de la Junta finaliza en 2028”.

De acuerdo con Olivier Blanchard, ex consejero económico del FMI, decano investigador del PIIE y autor del citado análisis, “la economía Trump puede lucir bien por un tiempo con un fuerte crecimiento, pero sus efectos iniciales se revertirán con una inflación al alza”.

Menos trabajadores y remesas

Aparte, en la nota 12 del CEMLA titulada “Uno de cada seis trabajadores agrícolas en EU es un inmigrante mexicano”, pusieron de relieve que deportar trabajadores indocumentados le pegaría a la producción norteamericana, particularmente en sectores agrícolas y de construcción.

También generaría escasez de mano de obra en tales actividades y posiblemente mayores costos laborales.

Con ellos coincide el equipo de investigación económica del IIF donde subrayaron que reducir esta mano de obra de los inmigrantes impone riesgos inflacionarios en aquél país que también tendrán efecto en las decisiones de la Fed.

Los estrategas de la mayor asociación de instituciones financieras anticiparon que las políticas anti inmigranes influiría en las remesas.

En el análisis especial, titulado "Exposición al cambio en la política de Estados Unidos con América Latina”, los expertos consideran que es probable que estos flujos se desaceleren en el mediano plazo, aunque al inicio de aplicación, los trabajadores desplazados repatriarán sus ahorros.