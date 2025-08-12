Trump dice que podría permitir una demanda contra J. Powell

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), dijo ayer que podría permitir que proceda “una gran demanda contra” el jefe del banco central estadounidense, Jerome Powell, al quejarse de nuevo por las remodelaciones en la sede de la Reserva Federal y renovar la presión para recortar las tasas de interés.

“El daño que ha hecho por llegar siempre demasiado tarde es incalculable”, escribió Trump sobre Powell en su plataforma Truth Social.

Trump piensa permitir una demanda que apunte a la supervisión de Powell sobre las remodelaciones en Washington, pero no ofreció más detalles.

Trump ha arremetido repetidamente contra Powell este año por las decisiones de la Fed de mantener estables las tasas de interés desde su último recorte en diciembre.

Los responsables políticos han estado vigilando con cautela los efectos de los aranceles de amplio alcance de Trump sobre la mayor economía del mundo, mientras reflexionaban sobre el momento adecuado para recortar más los réditos.

Esto se debe a que los gravámenes tardan en repercutir en los precios al consumo.

Todavía no se sabe si los últimos aranceles de Trump tendrán un impacto puntual o a largo plazo en la inflación, pero el Presidente ha señalado regularmente datos benignos para instar a reducciones de tasas de interés para impulsar la economía.

Poco después de que se publicara ayer que la inflación al consumidor se mantuvo sin cambios en 2.7% en julio, Trump escribió en las redes sociales que Powell “ahora debe bajar la tasa”.

También calificó a la cúpula de la Fed de “complaciente”.

Trump ha planteado abiertamente la idea de destituir a Powell por los sobrecostos de la remodelación.

Mientras que el líder estadounidense afirma que el precio de la remodelación fue de 3,100 millones de dólares, reiterando esta cifra en su publicación en las redes sociales ayer, Powell se ha apresurado a corregir a Trump en el pasado.

El costo se ha cifrado en 2,500 millones de dólares, pero la cifra más alta de Trump incluye trabajos en otro edificio que Powell sostiene que ya se completaron con anterioridad.

Ayer, Trump dijo que Powell estaba haciendo un trabajo “horrible” en la gestión de la remodelación del edificio de la Reserva Federal.