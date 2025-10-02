Trump agrava el dolor de los demócratas por el cierre del gobierno de EU

Donald Trump señaló el jueves que planea cumplir su amenaza de despidos masivos de trabajadores federales estadounidenses mientras aumentaba la presión sobre los demócratas para que respalden las medidas y así poner fin al cierre del gobierno.

El Presidente republicano anunció que se reunirá con el jefe de presupuesto, Russell Vought, “para determinar cuáles de las muchas agencias demócratas, la mayoría de las cuales son una estafa política, recomienda recortar, y si esos recortes serán temporales o permanentes”.

El anuncio de Trump en su sitio web Truth Social se produjo mientras el gobierno entraba en el segundo día de un paro que se espera que resulte en 750,000 empleados enviados a casa sin paga en una amplia gama de agencias.

Vought dijo el miércoles a los republicanos de la Cámara de Representantes que muchos de esos trabajadores serían objeto de despidos permanentes que se anunciarían en el próximo día o dos, haciéndose eco de la amenaza de la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, de que los despidos eran “inminentes”.

Leavitt dijo a los periodistas el jueves que los recortes de empleos probablemente ascenderán a “miles”.

Trump ha enfatizado que considera los recortes como una forma de aumentar el dolor de los demócratas, argumentando que “podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos e irreversibles para ellos”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, han desestimado la amenaza de recortes de empleos como un intento de intimidación y dijeron que los despidos masivos no se sostendrían en los tribunales.

Dos senadores demócratas y un independiente que vota con el partido han roto con sus colegas, pero el resto ha votado en contra de una resolución aprobada por la Cámara de Representantes para mantener el financiamiento del gobierno en los niveles actuales hasta el 21 de noviembre.

“Este es el segundo día del cierre gubernamental de Donald Trump, pero es el día 256 del caos que la presidencia de Trump ha desatado sobre el pueblo estadounidense”, dijo Jeffries en una conferencia de prensa en el Capitolio de Estados Unidos el jueves.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes acusó a los republicanos de cerrar el gobierno federal porque “no quieren brindar atención médica a los estadounidenses de clase trabajadora”.

Aunque los republicanos de la Cámara de Representantes estaban de vacaciones, Jeffries dijo que los demócratas estaban listos y dispuestos “a sentarse con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar”, incluso con Trump y el vicepresidente JD Vance, “para tratar de encontrar un camino a seguir”.