¿Trimestre perdido? Aranceles de Trump ponen en jaque la economía mexicana

México anticipó para el 2025 una ralentización de su economía, pero los vaivenes de la aplicación y postergación de aranceles por parte de Estados Unidos le habrían propinado un duro golpe en el primer trimestre, cuando hay quienes avizoran hasta una leve contracción ante la persistente incertidumbre.

De confirmarse una caída del Producto Interno Bruto (PIB) entre enero y marzo, como anticipan algunos expertos, la segunda mayor economía de Latinoamérica estaría afrontando una "recesión técnica" dado que en el último trimestre del 2024 el indicador sufrió su primer declive en más de tres años. Para otros, aún es prematuro hablar una contracción más duradera.

"El daño ya está hecho, posiblemente siga una ligera recuperación en el segundo trimestre, pero este trimestre está perdido", afirmó Marco Oviedo, estratega senior para América Latina de la firma XP Investments.

"La incertidumbre todavía persiste; es menos, pero persiste", dijo para luego explicar que México no debería resentir tanto, si se dan, los aranceles retaliatorios y que el Gobierno ha dicho que seguirá cooperando en demandas claves de Washington en otros temas como fentanilo y migración.

La más reciente suspensión y nueva prórroga de los aranceles del 25% por parte del presidente Donald Trump, el jueves, dio un respiro. Pero el 2 de abril se espera que Estados Unidos anuncie aranceles recíprocos. México prevé que esa afectación sea baja porque la mayor parte de sus exportaciones a ese país no tienen aranceles debido al pacto de libre comercio TMEC.

Los pronósticos sobre una contracción económica para todo el año, o de un crecimiento bajo, además de los riesgos para la calificación soberana han aparecido cada vez más en el panorama, así como sugerencias de que el Gobierno podría considerar una pronta reforma fiscal para elevar la recaudación y una política anticíclica para aumentar el gasto público.

"El cuarto (trimestre) fue negativo, el primero, ya estamos en el último mes, se anticipa que siga siendo débil y si muestra otra ligera contracción, como nosotros esperamos, entonces la economía mexicana entrará en una recesión técnica y todavía con la expectativa de mayor incertidumbre una vez que venga abril y otra ronda de potenciales tarifas por parte de Trump", opinó Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para América latina.

El PIB se contrajo 0.6% a tasa desestacionalizada en el último trimestre de 2024 y el crecimiento fue del 1.2% para todo el año, el más débil desde la pandemia. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que la economía está "fuerte" y que su recientemente lanzado Plan México ayudará a darle bríos, las dudas persisten.

Es prematuro hablar de recesión

Para el subgobernador del banco central de México Jonathan Heath "si bien existe la posibilidad de experimentar una pequeña contracción en el primer trimestre", desestima las referencias de una "recesión técnica" porque argumenta que no se toma en cuenta la difusión, la profundidad ni la duración.

"Queda claro que habrá una disminución en la construcción y en algunas ramas manufactureras, pero no queda nada claro que vaya a abarcar la mayor parte de la economía, por lo tanto no tenemos todavía indicios de una difusión suficiente para hablar de recesión. Las tasas negativas que pudiera darse en el primer trimestre, junto con la del trimestre anterior no necesariamente serán muy significativas, por lo que aparentemente tampoco podemos hablar de profundidad", dijo a Reuters.

"Creo que es muy prematuro hablar todavía de recesión (...) Sí tenemos que admitir que estamos pasando por una racha nada buena de estancamiento provocada en buena medida por la incertidumbre prevaleciente", agregó Heath al argumentar que las decisiones de inversión fija bruta todavía están acotadas por esa razón y la posibilidad de una inminente renegociación del tratado de libre comercio TMEC.

Hace poco, el banco central de México recortó a la mitad su previsión para el crecimiento del PIB del 2025 a 0.6% desde 1.2% previo alegando que la "debilidad" sería más notoria en el primer semestre. Pero la Secretaría de Hacienda ha mantenido su previsión de expansión de entre 2% y 3%, como está contemplado el presupuesto del año.

Aunque aún no hay cifras tempranas que podrían dar luces sobre el comportamiento del PIB entre enero y marzo, el lastre de los últimos datos del año pasado seguiría mostrando un deterioro. Por ejemplo, la inversión fija bruta cayó en diciembre 2.6% desestacionalizado y el consumo privado cedió 1.1% en el mismo mes.

El mes pasado, Fitch Ratings afirmó que un arancel generalizado del 25% podría llevar a México a una recesión este año y dijo que su nota de "BBB-", con perspectiva estable, afrontaría riesgos si eventuales condiciones económicas "adversas" del país terminan dañando las finanzas públicas.

Un exfuncionario mexicano que estuvo vinculado al manejo económico en parte del Gobierno anterior, y que habló bajo condición de anonimato, dijo que el "'stop and go' de Trump mantiene la incertidumbre, pero de una vez menos creíble".

"Yo creo que vamos a andar cerca del 0% de crecimiento en el año. El trimestre quizá sea ligeramente negativo", dijo al explicar que quizás al Gobierno le va a convenir "relajar un poco el tema fiscal para no contribuir a la desaceleración" lo que implicaría dar espacio a un mayor déficit fiscal al prometido, del 3.9% este año frente al casi 6% del 2024.

Un sondeo de Reuters divulgado recientemente reveló que los riesgos para las economías de México, Canadá y Estados Unidos se están acumulando en medio de una implementación caótica de aranceles estadounidenses que ha creado profundas incertidumbres para las empresas y los tomadores de decisiones.

De 14 economistas que contestaron una pregunta adicional del sondeo acerca de los riesgos de recesión para México, 10 dijeron que se habían incrementado significativamente y cuatro que habían aumentado marginalmente. Ninguno mencionó un panorama sin cambios o de menor riesgo de recesión.