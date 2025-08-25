Tijuana, una de las ciudades con las tortillas más caras de México; el kilo se vende hasta en 30 pesos

Tijuana, Baja California.- Tijuana es una de las ciudades con una de las tortillas más caras de todo México, con algunas tortillerías vendiendo el kilo hasta en 30 pesos.

Los altos precios es uno de los síntomas del incremento en el costo de vida de los tijuanenses a raíz de dos factores:

Por un lado, un mayor salario mínimo en la zona fronteriza norte y, por el otro, el consumo en la ciudad mexicana por parte de estadounidenses provenientes de California que cruzan la frontera porque es más barato que en su país.

Más cara que en Monterrey y Juárez

Según datos de la Secretaría de Economía, el precio promedio del kilo de la tortilla de maíz en las tortillerías de Tijuana está en 27 pesos con 82 centavos.

Esto cuando en la Ciudad de México está en 21.89 pesos y en Toluca, Estado de México, está en 20 pesos con 29 centavos.

Incluso en otras ciudades norteñas, la tortilla está más barata que en Tijuana. Es el caso por ejemplo de Monterrey, Nuevo León (25.38 pesos), o Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde el kilo se vende en promedio a 24.89 pesos.

La Bochita, una tortillería funada por la Profeco

En el Mercado Miguel Hidalgo, al que durante los fines de semana acuden muchos estadounidenses a hacer su despensa con dólares, está la tortillería La Bochita.

Este pequeño establecimiento, en el que se le indica en un cartel a los consumidores que el kilo de tortilla de maíz cuesta 30 pesos y 65 pesos el paquete de 20 tortillas de harina, se viralizó hace unos meses pero no necesariamente por las mejores razones.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, exhibió a La Bochita como una de las tortillerías más caras del país, esto en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

La vendedora que atiende la caja de La Bochita, Yaret, relata que luego de la “funa” que les recetó la Profeco en la mañanera, la tortillería se hizo famosa en Tijuana.

Días después ya estaban llegando las cámaras de televisión para preguntarle sobre el tema y sus mismos clientes les hacían mofa de que habían sido exhibidas en la mañanera.

De hecho, Yaret revela que tras salir en la mañanera, La Bochita bajó los precios para vender el kilo de tortilla de maíz a 27 pesos.

“Se hizo un estudio de que podían bajarlo tres pesos, pero después mi jefa fue al centro de Profeco aquí en Tijuana a explicar que nuestra tortilla era 100% de maíz. Se podía haber bajado a ese precio pero en nuestro caso, como no lleva nada de Maseca, pues no se puede, es un perder para la empresa”, contó.

Dijo que tras la explicación que dio su jefa, quien es la dueña de La Bochita, la Profeco le dijo a la tortillería que podía vender el producto al precio que quisieran y que sería cuestión de la gente decidir si lo compraban o no.

Efecto del mini salario más alto

Yaret , quien de hecho es originaria de la Ciudad de México, y apenas llegó a vivir a Tijuana hace un año, explica que los precios de las tortillas, así como de otros productos y servicios básicos, son mucho más altos en Tijuana, principalmente por dos fenómenos.

El primero, dijo, es que en la frontera el salario mínimo es mucho más alto que en el resto del país, lo que si bien representa mayores ingresos para los trabajadores, al mismo tiempo significa un mayor costo de vida.

Actualmente, el salario mínimo en Tijuana, como en toda la Zona Libre de la Frontera Norte, es de 419.88 pesos al día, mientras que en el resto de México es de 278.80 pesos diarios.

Además, dice Yaret, en el caso particular del Mercado Miguel Hidalgo se da un fenómeno común en muchos otros comercios de Tijuana: el consumo de estadounidenses provenientes de California que cruzan la frontera para encontrar productos más baratos.

“A este mercado vienen muchos gringos a comprar, porque a ellos se les duplica o triplica el precio. El kilo de tortilla de maíz allá está como en cuatro dólares”, relata Yaret.

Así que considerando el tipo de cambio actual, los estadounidenses se estarían ahorrando 2.4 dólares por cada kilo de tortilla, al tiempo que inflan los precios para los locales.

Ahora va más gente

Finalmente, Yaret revela que más allá de que la exhibida de la Profeco le haya generado un efecto negativo a La Bochita, de hecho, la funa le hizo fama al establecimiento y ahora más gente acude a comprar a la tortillería.

“De hecho después de lo de la Profeco vino más gente, nos decían: ‘Ay, los vinos en las noticias porque son los más careros, pero no importa, vamos a venir a probar’. Y pues sí, hubo más gente y nos dio más visibilidad”, reveló.

Dijo que al final del día, los consumidores los prefieren por la calidad de su producto, aun cuando tengan que pagar tres pesos más que en la tortillería promedio.