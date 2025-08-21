Solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EU tocan máximo desde junio

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada a un máximo de unos tres meses, en un primer indicio de que los despidos pueden estar aumentando y de que el mercado laboral se está debilitando.

Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 11,000 –su mayor alza desde fines de mayo–, a una cifra desestacionalizada de 235,000, en la semana finalizada el 16 de agosto, según informó el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas consultados por Reuters esperaban 225.000 pedidos para la última semana.

El mercado laboral se ha dividido entre despidos bajos y contrataciones tibias mientras las empresas navegan por la política comercial proteccionista del presidente Donald Trump, que ha elevado el arancel promedio de importación de la nación a su nivel más alto en un siglo.

Las ganancias de empleo promediaron 35,000 puestos de trabajo por mes durante los últimos tres meses, informó el gobierno a principios de agosto. La demanda interna creció en el segundo trimestre a su ritmo más lento desde el cuarto trimestre de 2022.

El número de personas que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador aproximado de la contratación, aumentó en 30,000, a 1.972 millones ajustados estacionalmente –la cifra más alta desde noviembre de 2021– durante la semana que finalizó el 9 de agosto, según mostró el informe.

Las elevadas llamadas solicitudes continuas se alinean con la creciente percepción de los consumidores de que es difícil encontrar trabajo. Los economistas dijeron que su tendencia es coherente con el aumento de la tasa de desempleo a 4.3% en agosto desde 4.2% en julio.