Secretaría Anticorrupción corrige monto de seis pensiones doradas en Pemex

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que corrigió el padrón de pensiones “doradas” de Petróleos Mexicanos (Pemex) que publicó hace una semana, en el que decía que un exfuncionario tenía una pensión de más de un millón de pesos al mes.

Esto, detalló la dependencia encabezada por Raquel Buenrostro, luego de que recibiera “datos complementarios” remitidos por la propia empresa productiva del Estado.

En total, se realizaron ajustes en seis registros, consistentes en la reducción de los montos previamente reportados por dicha dependencia, informó la Secretaría a través de una tarjeta informativa.

Con estas correcciones, la pensión de un extrabajador de Pemex que previamente se había informado que alcanzaba más de un millón de pesos al mes, en realidad resultó que es de 201,961 pesos mensuales.

Asimismo, con las correcciones, se desmintió que en Pemex hubiera tres extrabajadores que en el 2025 recibieron pensiones entre 972,627 y 987,979 pesos netos al mes, como previamente se publicó en este espacio.

De acuerdo con la información ya corregida, la pensión “dorada” más alta en Pemex habría sido de 410,182 pesos netos al mes en el 2025 y de ahí la segunda más alta fue de 227,988 pesos al mes.

La secretaría reiteró que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, toda la información en posesión de cualquier autoridad, así como de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos es pública.

Además, aseguró que el artículo 65, fracción XL de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece de manera expresa como obligación de transparencia la publicación del listado de personas jubiladas y pensionadas, así como de los montos que reciben.

“De igual manera, se enfatiza que la información difundida corresponde a la totalidad del universo de personas pensionadas y a los montos reportados por los sujetos obligados, sin que su publicación implique juicio o valoración alguna sobre dichas personas por parte de esta secretaría”, aseguró la dependencia.

Finalmente, precisó que, para realizar cualquier aclaración respecto de las bases publicadas, las personas interesadas podrán acudir directamente ante las instituciones responsables de integrar y administrar la información.