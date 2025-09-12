S&P eleva el rating de España a 'A+' por su fuerte crecimiento económico

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha decidido este viernes elevar el rating de España a 'A+', con "perspectiva estable" y destacando el fuerte crecimiento económico, la inmigración o su "protección" ante el bajo impacto de los aranceles de Estados Unidos.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que la nota de deuda de 'A' a 'A+' es una "buena noticia".

"Esta mejora en la calificación es el reflejo de la fortaleza de nuestra economía", ha indicado en un vídeo.

Cuerpo también ha señalado que España va a registrar este año "una vez más" el "mayor crecimiento entre las economías avanzadas del mundo", todo ello "a pesar del contexto internacional incierto y la ralentización económica de nuestros principales socios".