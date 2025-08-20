Ratifica S&P en “AA+” calificación para EU

S&P Global afirmó su calificación crediticia “AA+” para Estados Unidos (EU), al señalar que los ingresos provenientes de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, compensarán el impacto fiscal de su enorme proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos.

Trump promulgó la ley One Big Beautiful Bill Act en julio, tras su aprobación en el Congreso, controlado por los republicanos. La ley, que introdujo nuevas exenciones fiscales, también hizo permanentes las reducciones de impuestos de Trump del 2017.

“En medio del aumento de las tasas arancelarias efectivas, esperamos que los ingresos arancelarios significativos compensen en general los resultados fiscales más débiles que, de otro modo, podrían estar asociados con la reciente legislación fiscal, que contiene tanto recortes como aumentos en los impuestos y el gasto”, detalló S&P en un comunicado.

En este momento, parece que los ingresos arancelarios significativos tienen el potencial de compensar los aspectos deficitarios de la reciente legislación presupuestaria.

La recaudación de derechos aduaneros en EU aumentó 21,000 millones de dólares debido a los aranceles de Trump en julio. Sin embargo, el déficit presupuestario del gobierno creció casi 20 por ciento.