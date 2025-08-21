México atrae récord de IED con 34,265 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025

México atrajo un récord de 34,265 millones de dólares en llegadas de Inversión Extranjera Directa (IED) durante el segundo trimestre de 2025, un alza interanual de 10.2%, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estos flujos han acelerado su crecimiento, considerando los primeros trimestres de los últimos dos años, al subir 5.6% en 2023 y 7.1% en 2024.

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Recuerden que decían que si aumentaban los salarios, habría inflación y aquí lo que se demuestra es que si a la gente le va mejor, también a México", dijo Sheinbaum en su conferencia de este jueves.

Datos desglosados de este indicador se darán a conocer más tarde por parte de la Secretaría de Economía.

México alcanzó un récord de 21,400 millones de dólares de llegadas de IED en el primer trimestre de 2025. Estas cifras son preliminares y tienden a ajustarse a la alza en los meses subsiguientes, por eso se comparan también con las cifras correspondientes preliminares cuando fueron anunciadas.

Incentivos fiscales a la inversión extranjera

Como parte de las políticas públicas recientes, el gobierno federal ofrece incentivos fiscales a través del Decreto de creación de los Polos del Desarrollo para el Bienestar: 100% de deducción en activos fijos, así como un 25% adicional en gastos de capacitación y educación dual, y otro 25% en innovación y desarrollo tecnológico. Están aún por definirse los impuestos estatales y municipales.

El 4 de julio de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que ofrece beneficios fiscales a los contribuyentes que inviertan en proyectos de economía circular dentro de los Polos de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar. Las inversiones deben realizarse en actividades económicas sostenibles y socialmente responsables aprobadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como la producción sostenible de bienes y la eliminación de la contaminación.

Cinco días después, la Secretaría de Turismo (Sectur) anunció la publicación de la Guía para el Financiamiento de Proyectos de Inversión Turística, un recurso diseñado para impulsar el crecimiento y desarrollo de las empresas del sector turístico, facilitando el acceso al financiamiento para necesidades esenciales del negocio, como capital de trabajo, adquisición de activos fijos, mejoras tecnológicas e iniciativas de sostenibilidad ambiental.

Los flujos de IED mundial cayeron a una tasa interanual de 11% en 2024, a 1 billón 531,000 millones de dólares, en términos comparables, según datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).