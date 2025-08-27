Inflación del productor en UK aumentó

La inflación en Reino Unido de los precios de producción subió en junio a su nivel más alto en dos años, de 1.9% frente a 1.3% de mayo, lo que se suma a las señales de presiones inflacionistas a las que se enfrenta la economía británica.

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por su sigla en inglés) suspendió la publicación de los datos del IPP en marzo tras descubrir errores de cálculo que se remontaban al 2020.

Las cifras de ayer representan datos provisionales antes de que se reanude la publicación regular en octubre.

En julio, la ONS dijo que los análisis iniciales mostraban que la inflación de los precios de producción en años anteriores había sido superior a la calculada originalmente.

Las cifras de ayer mostraron nuevas revisiones al alza, con una tasa de inflación de los precios de producción de 0.5% para el año hasta abril revisada al alza hasta 0.7 por ciento. Sin embargo, la ONS declaró que los cambios globales estaban en línea con sus expectativas previas.

Los precios de los insumos de producción bajaron 1.0% en el año hasta junio, tras un descenso similar en mayo, impulsado, según la ONS, por una caída anual de 24.1% en el costo del crudo y el gas natural.

El IPC británico subió en julio a un máximo de 18 meses de 3.8 por ciento.