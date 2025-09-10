La inflación del productor estadounidense cayó en agosto

Los precios al productor de Estados Unidos (EU) cayeron inesperadamente en agosto, impulsados en parte por un retroceso en la energía y el comercio, y que llevaron al presidente de EU, Donald Trump, a renovar sus pedidos de tasas de interés más bajas.

El índice de precios al productor (IPP) cayó 0.1% mes a mes, según datos del Departamento de Trabajo, cuando los analistas esperaban un aumento de 0.3 por ciento.

La última disminución mensual de este tipo se observó en abril y, comparado con el año pasado, el IPP subió 2.6%, enfriándose también con respecto a la cifra de julio.

“Recién publicado: ¡¡¡Sin inflación!!!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social poco después de la publicación de los datos.

Reiteró sus llamados al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que baje las tasas “ahora mismo”, calificando al jefe del banco central de “un desastre total”.

Las cifras llegan en un momento en que los responsables políticos intentan medir los efectos de los amplios aranceles de Trump sobre los precios, y se informaron justo una semana antes de que la Fed celebre su próxima reunión de política sobre las tasas de interés.