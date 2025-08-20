Inflación en Canadá se desacelera durante julio

La tasa de inflación anual de Canadá se desaceleró a 1.7% en julio, ayudada en parte por la caída de los precios de la gasolina.

“Los precios más bajos del petróleo crudo, tras el cese del fuego entre Irán e Israel, contribuyeron a la caída”, dijo Statistics Canada, informando una reducción de 0.7% en los precios del gas a medida que disminuían los riesgos de una guerra más amplia en Medio Oriente.

La inflación de julio fue menor que el aumento de 1.9% registrado en junio, cuando los datos indicaron que la guerra comercial del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, había hecho subir los precios de ciertos bienes, en particular los automóviles.

Cuando Trump comenzó a imponer gravámenes a Canadá, los analistas advirtieron que los aranceles podrían disparar la inflación y obligar al banco central de Canadá a considerar aumentar las tasas de interés después de una serie de recortes.

Sin embargo, los datos de julio indican que el impacto de los aranceles de Trump sobre el costo de los bienes básicos ha permanecido moderado.

Royce Mendes, analista de Desjardins, mencionó que “las últimas cifras de inflación refuerzan nuestra tesis de que muchos aumentos de precios relacionados con las tarifas ocurrieron en marzo y abril, antes de lo que el Banco de Canadá había estado asumiendo”.

“Las lecturas de precios más recientes sugieren que el crecimiento de los precios en algunas de esas categorías ahora se está normalizando”, agregó.

Con la tasa de inflación cayendo dentro de un rango cómodo, Mendes dijo que es posible que el banco central pueda recortar aún más las tasas en septiembre, luego de tres pausas consecutivas.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, dijo a principios de este mes que 85% del comercio entre Canadá y EU sigue libre de aranceles en ambas direcciones, ya que la administración Trump ha mantenido exenciones sobre los bienes que cumplen con un acuerdo de libre comercio existente en América del Norte.

Si Trump desecha ese acuerdo o fuerza cambios importantes cuando sea revisado el próximo año, la economía de Canadá podría enfrentar consecuencias significativas.