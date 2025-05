Inflación en Argentina retrocede a 2.8% en abril tras final del control de cambios

La inflación en Argentina se ubicó en 2.8% mensual en abril, por debajo del 3.7% del mes anterior, y alcanzó 47.3% interanual, informó este miércoles el Instituto de Estadística (Indec) en el primer dato posterior a la eliminación parcial del control de cambios.

El índice bajó luego de dos meses al alza, y consolidó un acumulado de 11.6% en el primer cuatrimestre, el menor para este período desde 2020.

La cifra se da a conocer un día después de que el presidente Javier Milei prometiera en un discurso en un congreso de ejecutivos de finanzas que "para mitad del año que viene no va a haber más inflación" en Argentina.

El mandatario ultraliberal celebró el dato a través de sus redes sociales, y cargó contra periodistas y economistas que auguraban que la inflación podía dispararse luego de que el 14 de abril se liberara parcialmente el control de cambios que regía en el país sudamericano desde 2019.

Desde entonces, el dólar se rige por una banda de flotación entre 1,000 y 1,400 pesos, lo que atizó temores de que se situara en el extremo más alto y catapultara la inflación. Sin embargo, la moneda estadounidense se ha mantenido estable en torno a los 1.150 pesos.

"Les recuerdo que varios sicarios con micrófonos y econochantas decían que la tasa de inflación del mes de abril saltaría a niveles del 5% al 7%", señaló Milei, al usar su ya clásico neologismo para referirse a economistas contrarios a su gestión como "chantas" o estafadores.

A partir de un programa económico ultraortodoxo que incluyó un severo ajuste fiscal y una reducción del gasto público de 4.7% del PBI, el gobierno de Milei redujo la inflación anual del 211.4% en 2023 a a 117.8% al final del año pasado.

El programa incluyó la liberación del denominado "cepo" cambiario, y un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20,000 millones de dólares, que se suman a otros 22,000 millones de otros organismos multilaterales.

Aunque sigue siendo alta, la cifra de 47.3% interanual dada a conocer este miércoles mantiene la tendencia a la baja.

La inflación y el avance de los precios es especialmente relevante para el gobierno de cara a las elecciones de medio término de octubre que renovarán la composición del Parlamento.

Aunque la estadística marca un descenso, la inflación sigue siendo uno de los temas que más preocupan a argentinos como Elizabeth Segovia, una despachante de aduana que dijo a la AFP que el número "es un dibujo".

"En mi caso hace seis meses que cobro lo mismo. Por más que baje la inflación, mi sueldo no crece, no me alcanza la plata. Lo veo en la vida cotidiana, en los alimentos. Yo tengo a cargo tres criaturas, gano demasiado poco, voy al supermercado y lloro", se quejó.