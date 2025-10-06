Inegi empieza Encuesta Intercensal 2025; afirma seguridad de sus trabajadores

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) empezó este lunes la Encuesta Intercensal 2025, en donde aseguró que se cuentan con las medidas de seguridad adecuadas para que sus encuestadores salgan a campo, particularmente en las zonas más riesgosas del país.

En rueda de prensa, Graciela Márquez Colín, presidenta del Inegi, informó que la Encuesta Intercensal 2025 se levantará entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de este año, en donde se visitarán alrededor de 7 millones de viviendas, escogidas de forma aleatoria, en diversos estados de la República Mexicana.

De esta manera, se estará acudiendo a una de cada cinco viviendas que son habitadas en 2,478 municipios, en localidades tanto urbanas como rurales.

“Temas tan esenciales como la población mexicana y la vivienda se modifican gradual y constantemente (...) es difícil decir que se mide a la misma población, pues las personas, sus circunstancias y necesidades ya no son las mismas, todas y todos cambiamos y por ello hay que volver a conocernos, reconocernos en todas nuestras diversidades”, añadió.

El objetivo de la Encuesta Intercensal es generar estimaciones confiables sobre el volumen, la composición y la distribución de la población, así como de las viviendas particulares en todo el territorio nacional.

Los datos de esta encuesta serán publicados hasta septiembre del siguiente año.

Protocolos

Ante los cuestionamientos sobre la seguridad de los encuestadores en estados con alta presencia criminal, la presidenta del Inegi aseguró que se cuenta con los protocolos y mecanismos adecuados para la seguridad de ellos, no solo en situaciones como crimen, sino también en otras relacionadas con eventos de la naturaleza.

Asimismo, aseveró que los encuestadores del Inegi no van, en ninguna circunstancia, a una vivienda acompañados por la Guardia Nacional, la policía o algún elemento del Ejército.

En tanto, Mauricio Rodríguez, director general de Estadísticas del Inegi, indicó que para la seguridad de los hogares mexicanos, todos los encuestadores llevarán visible su gafete del instituto, con nombre y foto del trabajador, así como el uniforme característico que consta de un chaleco y sombrero de color beige, con la mochila azul.

En el gafete, agregó, también se podrá escanear un código QR que redirigirá a la página oficial del Inegi, para que la persona que será encuestada pueda verificar los datos de quien acude a su domicilio.