Hacienda reconoce que rescate a Pemex complica la consolidación fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el rescate financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido uno de los principales factores que han dificultado la consolidación fiscal en el 2025 y seguirá presionando el gasto público en el 2026.

Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda, indicó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que el pago de la deuda de Pemex –que atribuyó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, una de las petroleras más endeudadas a nivel mundial, presionan a las finanzas públicas del país.

“¿Cuál es uno de los factores detrás de esta gradualidad en la convergencia fiscal? El rescate a Pemex (...) una de las principales presiones en el presupuesto que hemos enfrentado en el 2025 y el 2026 es el rescate a Pemex (...) la gráfica que hemos mostrado en diversas ocasiones muestra la dinámica, cómo endeudaron a Pemex en los gobiernos neoliberales. Vean cómo empieza en 43,000 y acaba en 105,000 millones de dólares, un aumento de 130% en una década”, aseveró el funcionario.

Lo anterior, agregó, se daba mientras que los indicadores de producción se deterioraron. “La gran pregunta es: ¿a dónde se fue todo ese financiamiento, si la producción de gasolina y diésel se desploma, los ingresos propios de Pemex se caen?”, cuestionó.

En este sentido, explicó que los vencimientos de la deuda se agrupan, de manera particular, en este y el siguiente año, y especificó que 46% de los vencimientos de la deuda de Pemex caen en la actual administración, por lo cual se continuará con la línea presupuestal de Pemex.

Dicha línea, que fue propuesta por tercer año consecutivo en el Paquete Económico 2026, se asigna al presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) para que ésta, a su vez, realice la transferencia de recursos a Pemex y pueda hacer frente a sus obligaciones de deuda.

En total, el gobierno propone una línea presupuestaria de 263,500 millones de pesos para Pemex el siguiente año, un aumento de 86% respecto a lo aprobado para este 2025.

Cabe destacar que esta línea es el motivo por el cual Sener es la gran ganadora en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Se propone un gasto total para Sener de 267,439 millones de pesos para el siguiente año, el cual será absorbido casi en su totalidad por las transferencias.

