Gobernadores del BCE se muestran cautelosos ante la inflación

Los responsables del Banco Central Europeo (BCE) advirtieron el viernes sobre los crecientes riesgos de inflación, pero no llegaron a pedir una política monetaria más restrictiva, a pesar de que numerosas agencias de valores comenzaron a prever incrementos de tasas a partir de abril.

El BCE mantuvo las tasas de interés sin cambios el jueves, pero advirtió que la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán podría elevar la inflación muy por encima de su objetivo de 2.0% este año y que un conflicto prolongado podría mantener el crecimiento de los precios en niveles elevados durante los próximos años.

“Debemos mantener la cabeza fría y no perder de vista el panorama general”, afirmó el gobernador del banco central finlandés, Olli Rehn, añadiendo que los responsables políticos deben diferenciar la volatilidad a corto plazo del impacto económico a largo plazo.

François Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia, señaló que el BCE no debe reaccionar de forma exagerada ante el aumento de los precios de la energía, que podría elevar la inflación hasta 2.6% este año, según las previsiones de referencia del BCE.

“Tenemos la vista puesta en el objetivo y las manos listas para actuar”, declaró en una entrevista con el sitio web de noticias financieras Boursorama.

Alzas de tasas a partir de junio

Los mercados financieros prevén ahora más de dos incrementos de tasas este año, la primera de ellas en junio. Los bancos centrales suelen pasar por alto las crisis del petróleo, pero el temor es que el aumento de los precios de la energía sea tan grande que se filtre en el conjunto de la economía, afectando al precio de todo y prolongándose durante un periodo prolongado.