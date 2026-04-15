Gasto de Pemex cayó 56%; se sacrificaron recursos para infraestructura

El gasto ejercido por Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó en el primer bimestre del año una caída no vista en casi una década, donde destacó la disminución de recursos que la petrolera destinó a la infraestructura, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a febrero mostró que la empresa pública del Estado ejerció 59,682 millones de pesos en el periodo, lo que representó una caída de 56.2% anual.

Así, el gasto ejercido por Pemex –que busca su autosuficiencia para el siguiente año– tuvo su mayor caída, para un primer bimestre, desde el 2017, cuando disminuyó 69.7 por ciento.

“Durante el primer bimestre, el gasto programable de la petrolera fue de tan solo 59,700 millones de pesos. Se trata del nivel más bajo, en términos reales, desde el 2007 y la primera vez que, en febrero de los últimos 14 años, su gasto se encuentra por debajo de los 100,000 millones de pesos”, destacó la organización México Evalúa.

La organización civil agregó que el recorte al gasto de Pemex fue mayor a lo que se había programado para el periodo; se recortó 32% más de lo que el gobierno tenía contemplado.

Del lado de los ingresos, Pemex reportó 99,640 millones de pesos, una caída anual de 0.6 por ciento. De este monto, 45,561 millones de pesos fueron catalogados como “otros ingresos”, donde entran las transferencias y apoyos del gobierno federal.

Menos inversión para disminuir déficit

México Evalúa indicó que la caída en el gasto de Pemex ayudó al gobierno para poder contener el déficit fiscal, el cual se busca que este año llegue a un nivel de 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, apuntó que se sacrificó el gasto en inversión física de la petrolera, el cual se considera un potenciador de la economía.

Los datos mostraron que, a febrero, Pemex destinó 20,971 millones de pesos en el gasto en inversión física, lo que representó una caída de 78% anual.

Así, la petrolera gastó más en los intereses y gastos en su deuda, que sumaron 35,093 millones de pesos en los dos primeros meses del año, que en la inversión física.

“El inconveniente es que tal rebaja en el gasto de la petrolera fue vía inversión física, y los recortes en este rubro impactan en la capacidad productiva de la empresa y en el potencial de crecimiento económico del país. El gasto en inversión física de Pemex fue de tan solo 21,000 millones de pesos. Se trata de una reducción real de 78% (74,500 millones de pesos) frente a febrero del año anterior y es el nivel más bajo desde el 2007. Como resultado, el gasto total del gobierno en inversión física cayó a mínimos históricos, similares a lo observado en el 2008”, añadió México Evalúa.

A partir de este año, el gobierno federal impulsa el Plan de Infraestructura, el cual busca que entre este año y el 2030 se inviertan 5.6 billones de pesos en infraestructura. Se espera que este año Pemex haga inversiones por 425,000 millones de pesos.

Servicio de la deuda de Pemex y CFE se disparó 27% en primer bimestre

El servicio de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresas públicas del Estado mexicano, se disparó en el primer bimestre del año, esto en medio de la apreciación que tuvo el peso frente al dólar, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El servicio de la deuda de las empresas públicas del Estado aumentó 27.4% anual entre enero y febrero pasados, con lo que el gobierno destinó 45,156 millones de pesos a este rubro.

El costo financiero de la deuda se refiere a los recursos que destina el gobierno, del presupuesto público, a pagar servicios relacionados con la deuda que contrajo anteriormente, como lo son intereses, comisiones, entre otros.

En los dos primeros meses del año, el costo financiero total del sector público –considerando gobierno federal y empresas públicas– fue de 157,153 millones de pesos, 6.4% menos en comparación con hace un año.

En el caso de Pemex, la petrolera más endeudada a nivel mundial, el problema estructural que carga desde años pasados por el tema de su situación financiera es el motivo por el cual su costo financiero se ha incrementado, indicó James Salazar, analista de Kapital Grupo Financiero.

Entre enero y febrero, el gobierno destinó 35,093 millones de pesos al pago del servicio de la deuda de Pemex, lo que representó un crecimiento anual de 22.6 por ciento.

“Los problemas de Pemex en materia de deuda bajaron un poco con las ayudas que ha tenido por parte del gobierno federal; sin embargo, los vencimientos de deuda de este año en particular, son muy importantes ya que alrededor de 16 y 20% del total de la deuda se vence este 2026 y casi toda la deuda está en divisas extranjeras”, explicó el analista de Kapital.

Agregó que Pemex, ante las pérdidas operativas continúas que ha reportado, ha optado por continuar con la deuda, sacrificando así la inversión productiva.

En el caso de la CFE, los datos mostraron que los dos primeros meses de este año su costo financiero fue de 10,063 millones de pesos, un alza anual de 47.4 por ciento.