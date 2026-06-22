Gasolina en EU baja por sexta semana consecutiva pero el panorama aún no está despejado

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos bajó por sexta semana consecutiva, sin embargo, la amenaza de Irán de que volvería a bloquear el estrecho de Ormuz nubla el panorama para los mercados energéticos.

El precio promedio a nivel nacional de la gasolina regular en Estados Unidos cayó 14 centavos en la última semana, a 3.85 dólares por galón, según datos de la consultora GasBuddy.

Haciendo la conversión a partir del tipo de cambio actual, la gasolina en Estados está a 17.67 pesos por litro.

Por su parte, el precio promedio nacional del diésel cayó 19 centavos en la última semana, a 4.99 dólares por galón o 22.90 pesos mexicanos por litro.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, resaltó que los precios promedio de la gasolina disminuyeron en casi todos los estados durante la última semana, mientras que los precios promedio del diésel bajaron en los 50 estados.

Sin embargo, el especialista advirtió que el panorama está lejos de ser definitivo.

“Ha surgido nueva incertidumbre después de que Irán sugiriera el cierre del estrecho de Ormuz, junto con nuevas advertencias de que Estados Unidos podría volver a atacar a Irán, acontecimientos que podrían impulsar los precios del petróleo al alza en los próximos días”, dijo.

A pesar de esto, resaltó, los precios de la gasolina aún no corren un riesgo significativo de un aumento repentino, ya que algunos buques han continuado transitando por el estrecho.

“Aun así, si la situación empeora o se agrava, los automovilistas podrían ver cómo ese riesgo cambia rápidamente”, concluyó.

El miércoles pasado, Estados Unidos e Irán firmaron un acuerdo provisional para finalizar su guerra, con un cese al fuego inmediato, y los compromisos de alcanzar un acuerdo definitivo de paz en los próximos 60 días y de mantener abierto el estrecho de Ormuz.

Ello provocó que los precios del petróleo cayeran hasta 8% la semana pasada, debido a que se espera que el acuerdo permita liberar en los mercados mundiales más de 85 millones de barriles de petróleo que estaban retenidos en el Golfo Pérsico por la guerra.

Alrededor de 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz antes del conflicto, de ahí que el cierre del mismo en el marco de la guerra provocara que los precios del petróleo y de la gasolina se dispararan.

La expectativa de que Irán y Estados Unidos llegaran a un acuerdo y de que se reabriera el estrecho de Ormuz provocó una caída del petróleo y de la gasolina en las últimas semanas.

¿Dónde es más cara la gasolina en EU?

El estado donde más cara es la gasolina en Estados Unidos es California, con un precio promedio de 5.53 dólares por galón o 25.38 pesos por litro.

Mientras que el estado donde más barata es la gasolina es Indiana, en donde se vende a 3.32 dólares por galón o 15.24 pesos por litro.