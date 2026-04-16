El FMI pacta con Argentina liberar 1,000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que alcanzó un acuerdo con las autoridades en la segunda revisión del programa con Argentina firmado en abril del año pasado.

Fuentes del organismo aseguraron que la revisión estaba lista para ser aprobada y se comunicó luego de un encuentro informal que tuvieron el ministro de Economía Luis Caputo con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

Esto habilita la disponibilidad de 1,000 millones de dólares correspondientes a la revisión, aunque aún resta la decisión del Directorio Ejecutivo del organismo. A partir de ahora, se espera que el directorio la apruebe en dos o tres semanas, según los plazos habituales.

Los equipos de Caputo y Georgieva, en tanto, tienen previsto reunirse el viernes por la tarde en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. El acuerdo incluye un nuevo target de acumulación de reservas para este año de 8,000 millones, con un parcial de 3,500 millones de dólares para julio.

Según Caputo, el acuerdo “es buenísimo”. Así lo dijo tras el anuncio, luego de exponer en un seminario con inversores organizado por el JP Morgan en el Park Hyatt.

El Fondo elogió la aprobación de leyes y la acumulación de reservas -que no se cumplieron a fin de 2025 pero que aceleraron en lo que va del año- pero insistió con la reforma tributaria y previsional, a la vez que moderó las expectativas sobre la salida al mercado de capitales. Una medida para avanzar “con el tiempo”, remarcó el comunicado.

Desde el organismo también elogiaron las compras de reservas del Banco Central que suma ya 5,500 millones de dólares en lo que va del año, y los “impresionantes avances en materia de estabilidad” que permitieron “llegar a un acuerdo sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a afianzar la desinflación (...)”.