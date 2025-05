Fed volvería a pausar tasas a la espera de claridad sobre aranceles Trump dice que no destituirá a J. Powell

Se espera que la Reserva Federal (Fed) amplíe esta semana la reciente pausa en los recortes de tasas, a la espera de ver cómo afecta a la salud de la mayor economía del mundo el despliegue arancelario del presidente Donald Trump.

Trump impuso aranceles elevados a China y gravámenes “de referencia” más bajos, de 10%, a los productos de la mayoría de los demás países, junto con aranceles de 25% a productos específicos como el acero, los automóviles y el aluminio.

El Presidente también suspendió hasta julio la imposición de aranceles más elevados a decenas de otros socios comerciales para darles tiempo a renegociar los acuerdos existentes con Estados Unidos (EU).

La mayoría de los economistas prevén que los aranceles introducidos desde enero harán subir los precios y enfriarán el crecimiento económico, al menos a corto plazo, lo que podría mantener a la Fed a la espera más tiempo.

“La Reserva Federal tiene que centrarse en mantener la inflación para que no vuelva a subir de forma más persistente”, dijo Loretta Mester, quien acaba de dimitir tras una década como presidenta de la Fed de Cleveland.

“Eso socavaría todo el trabajo realizado en los últimos tres años para reducir la inflación”, declaró a la AFP.

Un buen lugar para estar

Trump reiteró su llamado al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que baje las tasas en una entrevista a la NBC publicada íntegramente ayer, en la que asegura que la decisión de no hacerlo fue en gran medida personal.

“Debería bajarlas, y en algún momento lo hará. Prefiere no hacerlo porque no es fan mío”, mencionó Trump.

La Fed ha mantenido su tasa de interés clave entre 4.25 y 4.50% desde diciembre, mientras continúa su plan para llevar la inflación al objetivo a largo plazo del banco de 2%, con otro ojo firmemente fijado en mantener el desempleo bajo control.

Los datos recientes apuntan a que la inflación de la Fed se mantiene en general en el buen camino antes de la introducción de los aranceles del Día de la Liberación de Trump, mientras que el desempleo se ha mantenido relativamente estable, abrazando cerca de mínimos históricos.

Al mismo tiempo, varios datos “más suaves”, como las encuestas de confianza del consumidor, reflejan un fuerte descenso del optimismo sobre la salud de la economía estadounidense y una creciente preocupación por la inflación.

Los mercados financieros esperan mayoritariamente que la Reserva anuncie el miércoles otra pausa en el recorte de réditos, según datos de CME Group.

Trump dice que no destituirá a J. Powell

Donald Trump, presidente de EU, dijo que no destituirá a Jerome Powell como presidente de la Fed antes de que termine su mandato, en mayo del 2026, al tiempo que describió al banquero central como “un tieso total” y repitió sus llamados para que la Fed baje las tasas de interés.

Trump insistió en que sus medidas para poner patas arriba el sistema de comercio mundial con aranceles más altos acabará haciendo ricos a los estadounidenses e insistió en que la contracción de la economía del país en el primer trimestre fue el resultado de las políticas del expresidente Joe Biden.

En una entrevista con Meet the Press with Kristen Welker, en NBC News, que se emitió ayer, Trump dijo que espera que la Fed baje las tasas de interés en algún momento.

“Bueno, debería bajarlas, y en algún momento lo hará. Prefiere no hacerlo porque no es fan mío. No le caigo bien porque creo que es un estirado”, mencionó.

A la pregunta de si destituirá a Powell antes de que termine su mandato como presidente en el 2026, Trump emitió su negación más definitiva, diciendo: “No, no, no. ¿Por qué iba a hacerlo? Tengo que reemplazar a la persona en otro corto periodo”.

A la pregunta de cuándo la economía será únicamente responsabilidad suya, respondió: “En parte lo es ahora mismo. Y lo digo de verdad. Creo que las partes buenas son la economía de Trump y las malas son la economía de Biden, porque ha hecho un trabajo terrible”. Dijo que su administración debe recibir el crédito por reducir los costos de la energía y la gasolina y empezar a revertir el déficit comercial de EU.

Pasó por alto las preocupaciones de que los aranceles a China elevarán los precios al consumidor. (Reuters)