La Fed publica en video un recorrido y detalles de la remodelación de su sede

La Reserva Federal (Fed) mostró ayer 21 de julio, un video de un recorrido y nuevos detalles sobre la remodelación de dos edificios históricos en su sede en Washington, mientras la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, arrecia los ataques contra el jefe del banco central, Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés y critica el costo y diseño del proyecto.

El video, de seis minutos y 23 segundos de duración, indica que fue grabado el 18 de julio y muestra escenas de construcción superpuestas con descripciones en texto del proyecto y algunos de los retos encontrados, como la reducción del amianto y la conservación de detalles como una claraboya en desuso desde hace tiempo con un águila decorativa.

También muestra la instalación de infraestructuras como ventanas protegidas contra explosiones y modernos sistemas de calefacción, fontanería y electricidad.

La Casa Blanca sigue examinando el proyecto del edificio de la Fed y sus responsables esperan programar una visita esta semana, según informó ayer un funcionario de la Casa Blanca.

James Blair, vicejefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los tres funcionarios de la administración recientemente nombrados para la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, dijo a la prensa la semana pasada que funcionarios de la Casa Blanca y de la Oficina de Gestión y Presupuesto, así como varios legisladores, quieren visitar las instalaciones durante el día.

La Fed también publicó nuevos materiales detallando aspectos del proyecto que suscitaron críticas particulares de la Casa Blanca por considerarlos fastuosos, incluyendo lo que los documentos de planificación de la NCPC describen como un “ascensor privado de los gobernadores” que conduce a “comedores ejecutivos”.

“Las etiquetas descriptivas no son representativas de nuestro uso anterior o previsto de estos espacios”, dicen los nuevos materiales de la Fed, señalando que el uso del ascensor no se limita a los gobernadores, y que las habitaciones en cuestión son multiusos y no forman parte de un “comedor”, como describen los planos.

El banco central de EU también publicó diagramas con una gran X roja que muestran dónde se habían eliminado los elementos de agua previstos en los terrenos del campus, con el consiguiente ahorro de costos.

En una sección añadida a la de preguntas más frecuentes de los materiales se describe el patrimonio de los edificios, incluido su uso como lugar de planificación del programa de armas atómicas del Proyecto Manhattan, durante la Segunda Guerra Mundial, con guardia de francotiradores las 24 horas del día.

Se espera que la Fed mantenga su tasa de interés de referencia entre 4.25 y 4.50% en su reunión de política monetaria de dos días de la próxima semana.

Powell y la mayoría de sus colegas afirman que, aunque la inflación se ha enfriado, esperan que los aranceles a la importación de Trump se traduzcan en un alza de precios en los próximos meses y consideran que un recorte de réditos puede reavivar la inflación.

La Reserva Federal redujo los costos de endeudamiento tres veces en los últimos cuatro meses del 2024, pero ha dejado su tasa de política sin cambios desde diciembre.

Piden una “revisión interna” de las operaciones de Fed

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), pidió ayer 21 de julio, a la Reserva Federal (Fed) que lleve a cabo una “revisión interna exhaustiva de sus operaciones de política no monetaria”, acusando al banco central estadounidense de una “significativa desviación de misión”.

En un extenso post en X, Bessent trató de aclarar las declaraciones que hizo en una entrevista en la CNBC a primera hora de ayer, en la que mencionó que “lo que tenemos que hacer es examinar toda la institución de la Reserva Federal y si han tenido éxito”.

Sin embargo, Trump y otros aliados republicanos han apuntado recientemente al proyecto de remodelación de la sede central de la Fed, valorado en 2,500 millones de dólares, como una posible vía para su destitución.

Bessent, en su post, mencionó que la “independencia de la Fed es una piedra angular del continuo crecimiento económico y la estabilidad de Estados Unidos”.

“Sin embargo, esta autonomía se ve amenazada por la persistente introducción de mandatos en ámbitos que van más allá de su misión principal”, dijo, sin especificar los ámbitos políticos.

Pidió que se revise el proyecto de remodelación, que supera el presupuesto, aunque señaló que no tiene “conocimiento ni opinión sobre la base legal de las enormes remodelaciones del edificio”.