Expertos alertan del alza del costo financiero y menor margen de maniobra en el PPEF 2025

Diversos expertos, en materia de finanzas públicas, alertaron a las diputadas y diputados federales sobre el incremento que se prevé en el costo financiero de la deuda y el menor margen de maniobra que se tendrá para el siguiente año en el presupuesto, por lo que subrayaron la necesidad de una reforma fiscal para poder hacer frente a las presiones y necesidades de gasto.

En el primer día de Parlamento Abierto sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025, Carlos Aviud Vázquez, investigador de México Evalúa, señaló que las estimaciones de ingreso, gasto y déficit fiscal corren el riesgo de no cumplirse dadas las estimaciones optimistas del gobierno en el Paquete Económico 2025.

Lo anterior, añadió en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, se daría en un año donde se proponen diversos recortes al gasto público para lograr la consolidación fiscal de 5.9 a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

“El gobierno, al estar adquiriendo montos de endeudamiento históricos, tiene que pagar los intereses y servicio de esta deuda, lo que empieza a ser un problema presupuestario al generar recortes o absorber recursos que se podrían destinar a otros sectores.

El Paquete Económico 2025 propone que el gasto total del siguiente año sea de 9.22 billones de pesos, lo que resulta en una disminución de 1.9% en comparación con lo aprobado para este año, mientras que del lado de los ingresos propone 9.3 billones de pesos, 5.4% más anual, de los cuales 1.5 billones son por financiamiento. En tanto, el costo financiero será de 1.38 billones de pesos, 14% menos anual.

En este sentido, Ricardo Cantú, investigador del CIEP, señaló que las estimaciones del Paquete Económico podrían no cumplirse, por lo que se deberían generar diversos escenarios.

“Algo que me preocupa mucho es el realismo en estas proyecciones (...) desde otros años, no han hecho las proyecciones correctas, no toman en cuenta la transición demográfica o la productividad laboral”, agregó.

Ante lo expuesto, Jorge Cano, investigador de México Evalúa, expresó que es necesario robustecer los ingresos públicos, por lo que recordó que algo que se ha solicitado desde hace algunos años es la implementación de una reforma fiscal progresiva.

Preocupan recortes a medio ambiente

Para el próximo año, el PPEF 2025 propone destinar 44,271 millones de pesos al gasto en medio ambiente, lo que supone una reducción de 39.4% respecto a lo aprobado para este 2024, y lo cual diversos expertos señalaron como preocupante.

Ameyalli Magallón Vergara, activista medioambiental, indicó que en medio de un panorama en donde los efectos del cambio climático se hacen cada vez más presentes, además de la pérdida de diversidad y de recursos naturales, es necesaria hoy más que nunca una política pública que promueva el desarrollo económico, social y ambiental responsable.

Además de activistas e investigadores, también asistieron funcionarios de diversos estados para exponer las problemáticas medioambientales que sufren las entidades federativas.