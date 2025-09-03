Empresas de EU dudan en contratar

Las empresas de varias regiones de Estados Unidos (EU) se mostraron reacias a contratar trabajadores en agosto debido a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas, según un informe de la Reserva Federal (Fed).

Mientras que 11 de los 12 distritos de la Fed describieron “poco o ningún” cambio neto en el empleo en comparación con el mes anterior, siete distritos describieron a las empresas como “vacilantes”, y dos distritos informaron un aumento en los despidos, según la encuesta del Libro Beige del banco central sobre las condiciones económicas.

“Los contactos en varios distritos informaron haber reducido su plantilla mediante la deserción, alentados, en ocasiones, por políticas de regreso a la oficina y facilitados, en ocasiones, por una mayor automatización, incluidas nuevas herramientas de Inteligencia Artificial”, señala el informe de la Fed, que se publica antes del informe sobre el mercado laboral.

En términos de las condiciones económicas generales, la mayoría de los 12 distritos informaron “poco o ningún” cambio, y cuatro informaron un “crecimiento modesto”.