Deportaciones masivas de migrantes restarán a EU capacidad de crecer

Los escenarios de baja migración con deportación masiva de migrantes ilegales de Estados Unidos (EU), restarán capacidad de crecimiento a la economía de aquel país, coincidieron investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas y los grupos de expertos de Brookings Institution y el Peterson Institute for International Economics (PIIE).

Si bien varían sus proyecciones en función de los escenarios que contemplan, los tres concuerdan en anticipar que al menos de aquí al 2028, el mercado laboral se verá impactado y la economía estadounidense perderá entre 0.4 puntos y hasta 2.7 puntos del PIB de crecimiento.

De acuerdo con ellos, las políticas anti inmigrante y de deportación perjudican a las empresas y hogares afectando a sectores económicos primordiales, como son los de agricultura, servicios y la manufactura de bienes duraderos. Segmentos de la economía donde hay alta participación de la mano de obra migrante.

Al interior de un análisis del Dallas Fed, titulado Declining immigration weigh on GDP growth with little impact on inflation, destacaron que entre el 2021 y el 2024, llegaron a EU 7.3 millones de extranjeros que mantienen estatus ilegal.

Como resultado de las políticas anti inmigrante que está aplicando el gobierno de Donald Trump, consideran que entre este año y el 2028, retornarán a sus hogares de origen unos 2.4 millones de migrantes ilegales, lo que llevará a una disminución del PIB entre 0.8 y 1.41 puntos de crecimiento.

El Comité Federal del Mercado Abierto estimó en su reunión monetaria de junio que el Producto Interno Bruto (PIB) de EU registrará un avance de 1.4%; un incremento adicional de 1.6% en el 2026 y de 1.8% para el 2027.

Hasta 2% menos: PIIE

Aparte está la investigación del PIIE, liderada por Warwick McKibbin, Megan Hogan y Marcus Nolan, quienes tomaron tres escenarios de deportación para medir el impacto que puede tener en la economía el contexto de la deportación de migrantes.

Ellos proyectan que el peor de los escenarios, con una deportación masiva de 1.3 millones de migrantes anuales conducirá a una reducción de hasta 2 puntos del PIB en el crecimiento del 2025 al 2028.

“Dado que el crecimiento del PIB es de aproximadamente 1.9% anual, esto implica que la economía no registrará crecimiento alguno durante la segunda administración de Trump, sólo por los efectos negativos de la política de deportación”.

Brookings prevé 0.4% menos cada año

Aparte el Brookings Institution proyectó que la deportación de migrantes y la política de cierre de fronteras a la migración restará el equivalente a 0.4 puntos al PIB anual de EU.

Acotaron que “las consecuencias de las políticas de deportación masiva será disruptivas económicamente e impredecibles”.

El Brookings considera que el empleo de EU tenderá a estabilizarse aunque por debajo del nivel previo a la llegada del gobierno de Trump.