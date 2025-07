Déficit se redujo en 33% anual; se mantiene cerrada la llave del gasto, disminuye 3.8%

El gobierno continúa cerrando la llave del gasto público con el fin de contener el déficit y así lograr la consolidación fiscal este año, de acuerdo con los datos divulgados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el primer semestre del año, el gasto público fue de 4 billones 570,288 millones de pesos, una caída de 3.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Además de la caída en el gasto público, se observó un subejercicio, es decir, se gastó menos de lo programado en el periodo. En total, dicho subejercicio fue de 286,885 millones de pesos.

“El gasto público total disminuyó 3.8% real anual, en línea con los compromisos fiscales aprobados por el Congreso, mostrando mejores resultados por ahorros en el costo financiero. Con ello se aseguró la continuidad en la provisión de servicios públicos esenciales, programas sociales y proyectos de infraestructura estratégica”, aseguró Hacienda.

En tanto, el déficit fiscal, medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), se ubicó en un nivel de 567, 562 millones de pesos, lo que representó una caída de 32.9% en comparación anual.

“Al cierre de junio, los balances fiscales mostraron un desempeño mejor al previsto en el programa. El déficit presupuestario fue 192,000 millones de pesos, menor al programado, mientras que el superávit primario fue 172 mil millones de pesos, superior al calendario”, destacó Hacienda en su comunicado.

Respecto al Saldo Histórico de los RFSP, la deuda en su medida más amplia, llegó a los 17.7 billones de pesos a junio pasado, lo que representó un incremento anual de 6.8 por ciento.

Recortes en el gasto programable

De acuerdo con los números de Hacienda, la caída del gasto público se dio del lado del gasto programable, es decir, aquel que se destina a atender y brindar servicios a la población mexicana.

Entre enero y junio pasados, se ejercieron 3.8 billones de pesos de gasto programable, una caída de 6% anual, así como un subejercicio de 266,804 millones de pesos.

En el caso de la inversión en infraestructura, un rubro importante para el desarrollo económico, se ejercieron 399,711 millones de pesos, lo que representó una caída de 30.4% en comparación con el año pasado.

Hacienda señaló que la fuerte caída se debe a que el año pasado fue un año “atípico” por la inversión asociada con el cierre de la administración pasada.

“Es muy importante que las comparaciones se hagan con base en las circunstancias específicas de los años que comparamos. En ese sentido, no es una caída de la inversión per se por lograr la consolidación fiscal, de ninguna manera, sino atiende a una programación del gasto que no se refiere solamente a un año, sino es una programación del gasto que estamos realizando en el periodo completo de la gestión que nos ocupa”, dijo Bertha Gómez, subsecretaria de Egresos de Hacienda, quien lideró la conferencia trimestral ante la ausencia de Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP.

Del lado del gasto no programable, sin considerar el costo financiero de la deuda, éste fue de 775,864 millones de pesos, un incremento anual de 2.7 por ciento. En tanto, el costo financiero de la deuda fue de 700,474 millones de pesos, 10.8% más anual.