Colombia venderá bonos en euros por primera vez desde 2016

Colombia emitirá bonos denominados en euros por primera vez desde 2016, en un momento en que el Gobierno del país toma medidas para diversificar su deuda ante el agravamiento de los desequilibrios fiscales.

El Gobierno colombiano ofrecerá bonos denominados en euros con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, según los prospectos preliminares y los documentos presentados el lunes. BNP Paribas, Bbva y Citigroup actúan como colocadores conjuntos de la operación, según los documentos.

El Ministerio de Hacienda ha iniciado reuniones con inversores en el marco de una gira de presentación del acuerdo, una estructura formal que obliga a la nación andina a proceder con la oferta, según ha declarado el director de Crédito Público, Javier Cuéllar. Volver al mercado del euro después de casi una década "no solo es rentable, sino que también nos permite ampliar nuestra base de inversionistas", dijo Cuéllar.

La venta de valores denominados en euros forma parte de la estrategia del Gobierno para alejarse de la deuda en dólares y está en línea con el plan del Ministerio de Finanzas de obtener hasta 10,000 millones de dólares en préstamos en francos suizos (12,600 millones de dólares).

Según Cuéllar, los ingresos obtenidos por la venta de bonos en euros ayudarán a recuperar el efectivo utilizado en una recompra anterior de bonos globales en dólares, al tiempo que contribuirán al presupuesto de 2025.