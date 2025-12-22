El BOJ subiría las tasas de interés a 1.5% bajo la dirección de Ueda

El Banco de Japón (BOJ, por sus siglas en inglés) probablemente subirá las tasas de interés tres veces más hasta 1.5% durante el mandato restante del gobernador, Kazuo Ueda, que finaliza a principios del 2028, según declaró ayer 22 de diciembre, a Reuters el exmiembro del consejo del banco central, Makoto Sakurai.

La primera alza hasta 1.0% podría producirse en torno a junio o julio del próximo año, dependiendo de la fortaleza de la economía estadounidense, así como de la evolución de los salarios y los precios a nivel nacional, afirmó Sakurai.

En una entrevista, mencionó que nuevos incrementos de réditos podrían resultar más difíciles, ya que acercarían los costos de financiamiento a niveles considerados neutros para la economía y provocarían críticas por parte de los asesores reflacionistas de la moderada primera ministra, Sanae Takaichi.

“El Banco de Japón no lo dirá públicamente, pero probablemente considere que 1.75% es el nivel neutral estimado. Un aumento a 1.50% estaría cómodamente por debajo de ese nivel y aún dejaría al BOJ suficiente margen para recortar las tasas si fuera necesario”, expresó Sakurai, quien mantiene un estrecho contacto con los responsables políticos actuales.

El BOJ podría subir las tasas dos veces durante el próximo año fiscal, que comienza en abril del 2026, si el sólido crecimiento de Estados Unidos (EU) respalda la economía japonesa y la inflación interna se mantiene por encima del objetivo de 2.0% del banco central, afirmó.

Si aumenta la incertidumbre sobre las perspectivas económicas de EU y la inflación interna se modera significativamente, el BOJ podría optar por subir Las tasas sólo una vez en el año fiscal 2026 y retrasar nuevos incrementos hasta el 2027, afirmó Sakurai.

“Probablemente, el Banco de Japón quiera reanudar el alza de tasas a un ritmo de aproximadamente una cada seis meses. Sin embargo, parece un poco preocupado por el riesgo de enfrentarse a la oposición del gobierno”, afirmó.

El BOJ subió las tasas de interés de 0.5 a 0.75% el viernes, lo que elevó los costos de financiamiento a un nivel nunca visto en 30 años, en otro paso histórico hacia el fin del apoyo monetario.