Banco de México aplicará dos recortes adicionales este año y la Fed uno: Skandia

El Banco de México continuará el ciclo de recortes en la tasa este año para llevarla a 7.25%, anticipó el vicepresidente de inversiones Latinoamérica en la operadora y administradora de fondos Skandia, Jaime Álvarez.

Son tres los elementos que están detrás de esta previsión: el impacto que tendrá la desaceleración económica al reducir la presión inflacionaria; la tasa comparativamente alta respecto de la que se tuvo en otros episodios cuando tenía el país un nivel de inflación que similar al actual y el diferencial con la de Estados Unidos.

En conferencia de prensa para presentar sus perspectivas económicas de medio año, proyectó que la economía seguirá debilitada reflejando la incertidumbre en las decisiones de inversión, por los aranceles y el efecto del esfuerzo por la consolidación fiscal.

Anticipó que el Producto Interno Bruto (PIB) apenas conseguirá a despegarse del nulo crecimiento para observar un avance de 0.2% y que apenas podrá esquivar la recesión técnica de dos trimestres consecutivos en contracción.

Desde su perspectiva, aún con estos dos recortes que aplicaría la Junta de Gobierno en alguno de los tres anuncios monetarios que están programados para el resto del año, se mantendrá un diferencial suficientemente atractivo para el mercado.

Más que con Estados Unidos, estamos compitiendo por flujos con otros emergentes de América Latina y muchos de los bancos centrales de la región están haciendo igualmente recortes, señaló.

Al término del encuentro con la prensa explicó a El Economista que esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed reanudará su ciclo de recortes en septiembre o en noviembre. Un factor que cobrará relevancia en la decisión del Banco de México, si bien subrayó que no hay tema de peligro inminente sobre el atractivo que ve el mercado respecto de México.

“El diferencial sigue muy interesante, suficiente como para que retengamos esa parte de atractivo que generan altas tasas entre los inversionistas”.

Subrayó que el discurso que dictará el presidente del Fed, Jerome Powell en el Simposio de política económica de Jackson Hole, el próximo viernes, será una buena guía sobre la decisión del recorte.

Presupuesto 2026, alineado con la consolidación

De acuerdo con el vicepresidente de inversiones Latinoamérica en Skandia, sí es viable esperar que el gobierno federal incluya en sus Criterios Generales de Política Económica, una previsión de crecimiento de 1.5% para el año próximo, tal como lo expuso en los Pre Criterios.

Se espera que las negociaciones con Estados Unidos favorezcan a reducir la incertidumbre que ha prevalecido, lo que ayudara a impulsar el crecimiento, comentó.

Para el equipo de expertos en Skandia, el consumo personal, así como el sector servicios, seguirán empujando a la economía con una buena dinámica.

Admitió que las remesas seguirán estabilizándose desde los niveles históricos que alcanzaron todavía en el 2024. Podrían seguir fluctuando alrededor de los 5,000 millones de dólares mensuales, lo que ayudará al consumo.

Confió que continuará el compromiso del gobierno con el esfuerzo de consolidación fiscal y espera que la inflación seguirá acercándose al objetivo del banco central.