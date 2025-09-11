Banco Central Perú reduce tasa de interés a 4.25% luego de tres meses sin cambios

El Banco Central de Perú redujo el jueves en 25 puntos básicos su tasa interés de referencia, a 4.25%, después anotar una caída de los precios al consumidor en agosto en un contexto en que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

La entidad monetaria, que mantuvo estable su tasa clave en los últimos tres meses, dijo en un comunicado que en agosto la tasa mensual de inflación fue -0.29%, mientras que la inflación a doce meses hasta agosto disminuyó a 1.1% desde 1.7% en julio.

El resultado de la inflación anualizada se estima que fue transitorio y "explicado principalmente por la corrección, más rápida de lo esperado, de los precios de algunos alimentos".

El banco central afirmó que las expectativas de inflación a doce meses se mantuvieron en 2.2% en agosto, dentro del rango meta de inflación del organismo de entre 1% a 3%.

"Se proyecta que la inflación interanual se aproxime al centro del rango meta hacia fines de año. Asimismo, se estima que la inflación sin alimentos y energía se mantendrá alrededor de 2% en el horizonte de proyección" agregó.

Perú, que tiene una de las tasas de interés más baja de América Latina, ha suavizado gradualmente desde septiembre de 2023 su tasa principal desde un máximo del 7.75%.

El banco dijo que en agosto la mayoría de los indicadores de situación actual mejoraron, mientras que los de expectativas sobre la economía registraron resultados mixtos; y casi todos se mantuvieron en el tramo optimista, en un contexto en el que la actividad económica se ubica alrededor de su nivel potencial.

Las perspectivas sobre la economía mundial continúan siendo afectadas por medidas restrictivas al comercio exterior, "con un sesgo a la baja en el mediano plazo por la alta incertidumbre sobre sus efectos sobre la economía global", añadió.

La inflación en Perú, el tercer mayor productor mundial de cobre, cerró el año pasado en 1.97% y, según estimaciones del banco central, este año la tasa podría retroceder a un 1.8%.