Los aranceles de Trump serán negativos en todo el mundo: Lagarde

Los aranceles planeados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, serán negativos en todo el mundo y el daño dependerá de hasta dónde lleguen, cuánto duren y si conducen a negociaciones exitosas, dijo este miércoles la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Trump tiene previsto anunciar este miércoles "aranceles recíprocos" dirigidos a países que aplican aranceles a productos estadounidenses. Esa medida llegaría después de que aplicara nuevos gravámenes a la importación de productos de México, China y Canadá —principales socios comerciales de EU—, así como a bienes como el acero y los automóviles.

"Será negativo en todo el mundo y la densidad y la durabilidad del impacto variarán en función del alcance, de los productos a los que vaya dirigido, de su duración y de si hay o no negociaciones", dijo en una entrevista en la emisora irlandesa Newstalk.

"Porque no olvidemos que muy a menudo esas escaladas arancelarias, que resultan perjudiciales incluso para quienes las infligen, conducen a mesas de negociaciones en las que la gente realmente se sienta a discutir y finalmente se eliminan algunas de esas barreras".

Lagarde se encontraba en Dublín para recibir un premio en honor del irlandés Peter Sutherland, antiguo director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de quien dijo que "se revolvería en su tumba si supiera lo que está pasando".

"Creo que nunca he mencionado la palabra incertidumbre tantas veces como lo he hecho en las últimas semanas, porque simplemente no sabemos realmente a día de hoy, que se supone que será el día en que se anuncie, cuál será el acuerdo (con EU) para el resto del mundo", dijo.

"La previsibilidad es muy escasa en este momento".

Lagarde añadió que "el jurado está deliberando" sobre el impacto económico del aumento del gasto en defensa en Europa y que dependerá de cómo y dónde se gaste el dinero.