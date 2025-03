Los aranceles ya tienen un impacto económico pese a nueva pausa: Arturo Herrera

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó que los aranceles tienen ya un impacto económico aunque se han pospuesto.

En su cuenta oficial de la red social “X”, refirió un artículo publicado por el premio nobel 2022 y ex presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, para advertir que la incertidumbre impone costos directos e indirectos en la actividad económica.

“El efecto directo es que al encarecer el precio de los productos mexicanos en Estados Unidos, se genera una caída de las exportaciones mexicanas. Un efecto que se ha logrado desactivar hasta ahora”, observó.

Y el efecto indirecto está asociado al impacto que la incertidumbre tiene en la inversión. “Es decir, en entornos de alta incertidumbre económica, por ejemplo frente a la posible entrada de un arancel, las empresas toman la decisión de posponer las inversiones hasta que el horizonte se esclarezca”, señaló quien fue el segundo secretario de Hacienda del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El citado artículo de Bernanke lleva por título "Irreversibility, uncertainty and cyclical investment" ("Irreversibilidad, incertidumbre e inversión cíclica"", y ahí detalla que “la incertidumbre aumenta el costo de la espera por nueva información y retrasa el ritmo de las inversiones”.

“La naturaleza de las reacciones óptimas de los inversionistas a los acontecimientos cuyas implicaciones se resuelven con el tiempo, es una posible explicación de la inestabilidad de la inversión agregada a lo largo del ciclo económico”.

El artículo fue publicado por Bernanke en el año 1980, en la revista especializada The quarterly journal of economics.

“Ben Bernanke probó hace muchos años en el artículo que aunque la decisión de posponer la inversión puede ser correcta a nivel de la empresa individual, este tipo de decisiones tiene graves efectos macroeconómicos cuando muchas empresas toman el mismo camino”.

Herrera agregó en su comentario que “la incertidumbre puede tener un impacto igual o mayor que el de los propios aranceles”.

“Por eso la siguiente etapa en la agenda no solo en México, sino en el mundo, debe ser caminar hacia un terreno de certidumbre en donde la permanente amenaza de guerra comercial desaparezca”.