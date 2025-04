Aranceles de Donald Trump: Claves sobre la nueva era del comercio internacional

El sistema mundial de comercio vive su mayor reconfiguración desde la posguerra, afirma el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado 02 de abril su plan de aranceles recíprocos para sus socios comerciales con el objetivo de cerrar el déficit comercial de su país con el resto del mundo.

De acuerdo con el centro de investigación, una acción de este tipo no tiene precedente desde la aprobación de la Ley Smooth Hawley que en 1930 elevó los aranceles a las importaciones de EU, provocando lo que se conoció como la Gran Depresión.

En este tenor, el Imco considera como fechas claves las entrada en vigor de aranceles a productos clave:

25% general a México y Canadá: En vigor desde el 4 de marzo (suspendido para los productos T-MEC que cumplan con los requisitos de origen).

25% al acero y al aluminio: En vigor desde el 12 de marzo.

25% a vehículos ensamblados: En vigor desde el 3 de abril.

10% general a todos los países: En vigor desde el 5 de abril.

Aranceles Recíprocos: Entran en vigor el 9 de abril. Sin embargo, un día después suspendió por 90 días los aranceles, para dar "una oportunidad a las negociaciones".

No obstante, esta última decisión llamó mucho la atención, porque unas horas antes de su anuncio publicó un comentario en Truth Social: "¡Es un gran momento para comprar!", mensaje casual que compartió minutos después de la apertura de Wall Street.

¿Acaso se trató de manipulación de mercado?, porque al final del día la bolsa de valores generó un histórico repunte después de varios días de caída: el índice Dow Jones cerró el miércoles con un alza del 7.87%, su mayor ganancia diaria desde 2008, y el Nasdaq subió un 12.16%, el mayor aumento desde 2001.

Por ello varios senadores estadounidenses pidieron una investigación para determinar si el presidente Donald Trump incurrió en tráfico de información privilegiada o manipulación del mercado al animar a la gente a comprar acciones justo antes de su brusco cambio de postura sobre los aranceles recíprocos globales.

Condiciones especiales para los socios del T-MEC

Para México y Canadá no aplicarán los aranceles recíprocos, pero se mantienen otras restricciones. Mientras estén en vigor las órdenes ejecutivas al amparo de la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) sobre fentanilo y migración, los bienes que cumplen con el T-MEC seguirán teniendo un arancel de 0%. Los bienes que no cumplan con las reglas del T-MEC estarán sujetos a un arancel de 25% y las importaciones energía y potasa que no cumplan con el T-MEC tendrán un arancel de 10%.

En caso de que se deroguen las órdenes ejecutivas en materia de fentanilo y migración, los bienes que ingresen amparados por el T-MEC mantendrán un arancel de 0%, mientras que se reduciría a 12% el arancel de los bienes que no cumplan sus reglas.

En 2024, 49% del valor de las importaciones mexicanas entró al mercado estadounidense bajo el T-MEC. Parte de las importaciones contempladas en la proporción del 51% que no se importó al amparo del T-MEC ese año podría cumplir con las disposiciones del tratado.

Sin embargo, no utilizó sus beneficios dado que Estados Unidos tenía arancel cero para aproximadamente la mitad de los bienes industriales un ejemplo son los electrónicos o tecnologías de la información. Por ello, para algunos productos en esas condiciones no era necesario certificar el origen para cumplir con el T-MEC.

Por otra parte, el resto del comercio no cubierto por el T-MEC enfrenta el reto de reconfigurar sus cadenas de proveeduría para incrementar el contenido regional y cumplir con el Tratado.

Para algunos exportadores que ya cuentan con porcentajes elevados de contenido regional esto puede ser un objetivo atendible en el corto o mediano plazo. Sin embargo, para bienes con poco contenido regional que, en su momento, entraban al mercado estadounidense con un arancel de Nación Más Favorecida (NMF) relativamente bajo (el arancel promedio para bienes industriales era de 2.0%), esta reconfiguración representa un reto mayor.

De acuerdo con las órdenes ejecutivas publicadas por la Casa Blanca en las últimas semanas, las importaciones estadounidenses de automóviles, acero y aluminio (y sus derivados, como es el caso de la cerveza enlatada y las latas de aluminio vacías) seguirán enfrentando aranceles de 25%. Asimismo, existe el riesgo de que las listas de bienes afectados por estos aranceles se expandan para abarcar una gama más amplia de bienes relacionados.

Anuncios de represalias

El 3 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el gobierno mexicano apostará por la negociación y el diálogo ante los aranceles a las importaciones de automóviles, acero y aluminio que provengan de México. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con la plena implementación del Plan México para aprovechar esta coyuntura e incrementar el contenido nacional en las exportaciones mexicanas.

El primer ministro canadiense Mark Carney anunció la imposición de aranceles de 25% a las importaciones de vehículos provenientes de Estados Unidos que no cumplan con el T-MEC. Para los vehículos que cumplan con el Tratado, se impondrá un arancel de 25% sobre el contenido no canadiense y no mexicano. Los ingresos que obtenga el gobierno canadiense por esta vía se destinarán a apoyar la industria automotriz de ese país.

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen anunció que la Unión Europea responderá con represalias. Asimismo, subrayó que ya se ultiman detalles de las represalias en respuesta a los aranceles al acero y aluminio, las cuales ascenderán a aproximadamente 28.4 mil millones de dólares.

El gobierno chino anunció aranceles de 34% a todas las importaciones provenientes de Estados Unidos. Esta medida entrará en vigor el 10 de abril.

Aunque México no está en una mejor posición en términos absolutos, se encuentra en una posición relativamente más favorable frente a Estados Unidos, a pesar de que se mantienen los aranceles a los automóviles, acero y aluminio provenientes de México.

La importancia tanto del T-MEC como, en lo general, de México y Canadá como destinos de inversión en comparación con otros países afectados por aranceles se podría incrementar a partir del anuncio del 2 de abril.

Al respecto, el Imco considera que esta oportunidad se debe aprovechar con acciones concretas para consolidar al país como un destino atractivo para la inversión. En un entorno donde Estados Unidos se cierra en relación con el resto del mundo, las barreras con México y Canadá son menores. En esta coyuntura, el Plan México impulsado por el Gobierno Federal y el nearshoring se vuelven estratégicos para las posibilidades del país de atraer y retener inversiones en un entorno global convulso.