México sí requiere una reforma fiscal, sin aumentar los impuestos, dijo tajante el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa mañanera, y añadió que ésta deberá estar acompañada de honestidad.

“Honestidad porque, si no, es un barril sin fondo. No es cosa de que tengan más dinero, no sólo el problema es la falta de presupuesto, el problema es la corrupción (...) Hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad, y a partir de ahí ver qué se puede hacer para lograr más presupuesto, también sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda”, comentó desde Palacio Nacional.

El Presidente mandó un mensaje para sus críticos: “claro que se puede, lo estamos demostrando”.

López Obrador comentó que si el precio de la mezcla mexicana de petróleo sigue por arriba de 60 dólares por barril; los ingresos públicos recibirán adicionalmente 300,000 millones de pesos, aproximadamente.

Aseguró que estos ingresos, cuando se conviertan en realidad, se repartirán a los estados porque hay una parte de ese dinero que es participable, pero se debe de actuar de manera precavida y sin excesos.

El primer mandatario no dejó pasar la oportunidad y recordó que antes la Secretaría de Hacienda permitía a las entidades federativas “endeudarse sin límites”.

“Hacienda alentaba el que (los estados) contrataran obras con costos financieros elevadísimos porque los que estaban detrás de la construcción de esas obras eran políticos o contratistas influyentes (...) Comprometieron sus participaciones federales. Hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años, con tasas de interés usureras, elevadísimas”, declaró López Obrador.

Ante ello, los nuevos gobiernos estatales presentaron denuncias cuando asumieron los cargos, pero algunos siguieron con las mismas prácticas, aseguró AMLO.

Por un nuevo sistema fiscal

Al respecto, Alejandra Macías, directora de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), comentó que han llegado a la conclusión de que es necesario un nuevo sistema fiscal y no sólo una reforma tributaria.

“Hay cambios (como la reforma en pensiones u outsourcing) pero se necesita pensar el sistema fiscal de otra manera, no nada más subir o bajar impuestos, sino integrar la parte de eficiencia y distribución del gasto”, comentó en entrevista.

En este sentido, un nuevo sistema fiscal no debe sólo enfocarse en tener más ingresos per se, sino también pensar en cuestiones más tributarias que se han venido discutiendo, como la tasa 0% en el Impuesto al Valor Agregado; de tal manera, se tiene que pensar en cómo liberar gasto a través de la eficiencia. Por ejemplo, cómo distribuir más gasto de las pensiones a la salud y eso tiene implicaciones.

“No sólo es mover dinero de un lado para otro (...) Hay leyes y normatividad que definen cómo se tiene que gastar, pero ese gasto no nos ayuda a ser un país más productivo”, sentenció.

El martes se instaló el Grupo de Trabajo de Transición Hacendaria en la Cámara Baja que tendrá la labor de entregar una reforma fiscal, sin crear ni subir impuestos y que mejore los ingresos y gastos de los gobiernos municipales, estatales y Federal.

valores@eleconomista.mx