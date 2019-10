“Jubilados unidos, jamás serán vencidos... afores, rateras, devuelvan mi dinero”, gritaron decenas de manifestantes en el primer día de la Cuarta Convención Nacional de Afores que se llevará a cabo en el centro de convenciones CitiBanamex.

Su principal exigencia es que desde 2015 no reciben un dinero que les corresponde y que las afores no les han dado, a pesar de una jurisprudencia que se dictó en 2008.

“Nos estamos manifestando porque no se nos está devolviendo nuestro dinero a quienes somos jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las afores tienen nuestro dinero, que a través de una jurisprudencia que salió en 2008 la hicieron valer, pero a partir del 2015 ya no no la dieron, es decir no nos han pagado”, expuso Margarita Paz, una de las manifestantes.

Explicó que exigen ese dinero porque es parte de las cotizaciones que han hecho a lo largo de su vida laboral. “Ese dinero es un ahorro para nosotros que se nos debe devolver por la jurisprudencia 182/2008 que se dictó”.

Platicó que son alrededor de 35,000 trabajadores los que no han registrado este pago. Indicó que si bien han tenido mesas de trabajo ante la Secretaría de Gobernación en las que han participado el Infonavit, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la Secretaría del Trabajo, “no nos han dado una solución, sólo nos dan largas y no vemos una solución positiva”, dijo.

Entre el 9 y 10 de octubre se llevará a cabo la Cuarta Convención Nacional de Afores, en la que participarán los 10 directores de las afores que integran el mercado.

Dicho evento toma relevancia ante la posibilidad de que el actual gobierno realice una reforma al sistema de pensiones.

Es la primera vez que se presenta una manifestación ante las afores en un evento así.

Una de las inconformidades que se tienen ante el sistema de afores es que no garantizan una pensión digna para los trabajadores, pues se calcula que perciban menos del 30% de su último salario.